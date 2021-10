10 faits effrayants sur la cabane dans les bois que la plupart des fans d’horreur ne connaissent pas

Cela fait presque 10 ans que La cabane dans les bois sortir en salles aux États-Unis La comédie d’horreur acclamée par la critique a rapporté 42 millions de dollars au box-office américain et a reçu des critiques élogieuses. Chris Hemsworth jouera bientôt dans Thor suite au succès de ce film.

Juste à temps pour Halloween, nous revenons sur la comédie d’horreur historique de Joss Whedon et Drew Goddard

Comiquement consciente d’elle-même, l’histoire suit cinq amis d’université en vacances dans une cabane isolée, mais un par un, ils sont victimes de zombies de l’arrière-pays. Nous découvrons bientôt un autre facteur en jeu : deux scientifiques colorés manipulent le chaos pour le bien d’un certain pouvoir mondain…

À l’approche d’Halloween, nous revenons sur ce film d’horreur emblématique qui a secoué le genre d’horreur et a défié ses normes de manière ludique. Lisez la suite pour découvrir 10 faits amusants que la plupart des fans d’horreur ne connaissent pas sur l’histoire de 2011 de Joss Whedon (Vengeurs) et Drew Goddard. Certaines de ces informations sont également confirmées par le commentaire du DVD :

1. Le film est inspiré de la ville natale de Goddard

Les films d’horreur classiques sont souvent référencés tout au long La cabane dans les bois. Mais sa plus grande influence est peut-être Los Alamos, Nouveau-Mexique, la ville créée par le gouvernement qui a donné naissance à la bombe atomique. C’est aussi là que Goddard a grandi.

« Cela a inspiré tout le design », a déclaré Goddard à Gizmodo. « Je viens de remettre des manuels de ce à quoi ressemblait Los Alamos dans les années 1950 à mon chef décorateur. Nous avons même étudié les costumes. C’est une ville étrange, c’est une ville très étrange pour grandir… Je ne peux pas échapper à son influence et Je serai probablement influencé par Los Alamos pour le reste de ma vie. »

2. Certains monstres particulièrement effrayants n’ont pas fait la coupe finale

Une liste complète des monstres présentés comprend des vampires, des clowns, des momies, des zombies, des tritons, des extraterrestres – et même un chat géant. Cependant, un certain nombre de ces monstres n’apparaissent pas réellement dans le film, et parmi les créatures et les animaux fantastiques se trouve simplement « Kevin ». Il est possible qu’il soit une référence au slasher effrayant joué par Elijah Wood dans Ville du péchéou le personnage principal du roman qui a été adapté dans le film 2011 de Lynne Ramsay Nous devons parler de Kevin. Les deux personnages fictifs sont de nature silencieuse et sadiquement violente.

3. La séquence de début vise à dérouter les téléspectateurs

« Ouvrir le film avec cette scène est l’une de mes choses préférées que nous ayons accomplies », a déclaré Whedon dans le commentaire du DVD sur la première séquence où l’irremplaçable Bradley Whitford et Richard Jenkins discutent d’un pool de paris de bureau, entre autres sujets apparemment innocents. En tant que scénaristes, Whedon et Goddard voulaient que nous pensions que nous étions entrés dans le mauvais film. Quelle entrée !

4. Victor Salva était initialement envisagé comme réalisateur

Selon Whedon, lui et Goddard ne savaient pas qui allait diriger leur histoire, alors ils ont réfléchi aux possibilités et ont atterri sur Victor Salva. Goddard et Whedon ont tous deux noté qu’ils aimaient le Jeepers films.

5. « Death By Merman » aurait été le plus testé avec le public

Whitford : Je ne verrai jamais un triton. Déjà.

Jenkins: Mec, sois reconnaissant. Ces choses sont terrifiantes. Et le nettoyage sur eux est un cauchemar.

Comme Goddard vous le dira, tout est question de configurations et de gains dans l’écriture de scénarios. Il vous dira également que le triton était au sommet des raisons pour lesquelles le public test a aimé le film, même s’il s’agit d’une configuration / d’un gain qui ne représente qu’environ une minute de temps d’écran.

« Le triton, pour un certain nombre de raisons, était le plus difficile », a déclaré le concepteur d’effets David Leroy Anderson à EW. « Je pense que nous avons fait plus d’interprétations de ce personnage que de n’importe quel autre personnage. Nous avons continué à manquer nos dates limites. Nous avons juste continué à nous battre pour obtenir l’approbation finale. »

6. Il y avait presque un Laissé pour mort Lien de l’histoire

Alors que plusieurs personnages du jeu vidéo populaire sont brièvement présentés dans La cabane dans les bois, des éléments du film allaient ensuite être présentés dans Gauche 4 morts 2 – mais tout a été abandonné à cause de problèmes d’argent.

« Nous allions en fait faire un pack d’extension L4D2 téléchargeable, dans lequel vous combattriez dans le monde de Cabin, mais MGM a fait faillite et le retard l’a écrasé », a déclaré Goddard sur Reddit. « Mais les gens de Valve étaient encore assez cool pour nous laisser utiliser certains de leurs monstres pour remplir les cubes en arrière-plan (j’avais beaucoup de cubes à remplir.) »

7. La « Final Girl » d’une franchise d’horreur classique a fait les effets de maquillage spéciaux de ce film

Heather Langenkamp, ​​connue pour avoir joué Nancy dans Freddy, a travaillé sur Cabane dans les bois non pas en tant qu’acteur, mais en tant que prodige des effets avec son mari, via leur société AFX Studio. Langenkamp est répertorié dans les crédits sous le nom de Heather L. Anderson.

8. Une première version du script a été achevée en quelques jours seulement

Ayant déjà travaillé ensemble sur Buffy contre les vampires et ange, Whedon et Goddard ont écrit le scénario en trois jours alors qu’ils étaient cachés dans une chambre d’hôtel. Ils ont décrit leur scénario comme une tentative de « revitaliser » le genre du film slasher.

9. Plus de 50 corps s’empilent pendant le film

Le nombre final de décès variera en fonction de la personne à qui vous demandez, mais il est sûr de dire que plus de 50 personnes sont mortes au cours de ce film méta-horreur de 95 minutes. Mais si vous voulez avoir l’air effronté lors d’une discussion sur un film, vous pouvez affirmer que des milliards des personnes sont décédées en Cabane dans les bois – étant donné sa conclusion épique et apocalyptique.

10. L’échange de dialogue final est un clin d’œil à Extraterrestres

Goddard note que la scène de fin du film entre les personnages Marty et Dana était la meilleure scène écrite qu’il ait jamais regardée. Whedon est celui qui a écrit la scène et dit que c’est une version de la scène « Tu as toujours été un trou **, Gorman » de la célèbre suite de James Cameron au chef-d’œuvre de Ridley Scott. Nous n’avons probablement même pas eu besoin de Whedon pour nous confirmer la référence ; après tout, nul autre que Sigourney Weaver se joint Cabane dans les bois. Indice, indice !

