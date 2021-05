10 façons de savoir si vous êtes cheugy, selon les experts de TikTok

Talika Lipocils Expert Gel Collector 70 ans 10ml

Le gel Expert Talika Lipocils est un cosmétique qui vous assure des cils longs, recourbés et à la pigmentation intense. Selon des tests cliniques, après 30 jours de cure : les cils gagnent 36% de longueur, leur courbure est augmentée, leur pigmentation est de 50% plus foncée. Sa formule, composée à 96% d'ingrédients d'origine naturelle, contient : un extrait d'ortie, qui stimule la pousse des cils, du marron d'Inde, qui fortifie les cils, de l'hamamelis, connue pour ses propriétés décongestionnantes, des extraits de pomme, adoucissants et calmants, de millepertuis, des peptides anti âge, des protéines de soie pour la courbure des cils, du Coleus Forskohlii, qui permet d'intensifier la pigmentation naturelle du cil. Cette formule vous assure des cils de toute beauté et un regard intense et séduisant !