10 erreurs dans la manipulation des appareils électroménagers – et la solution

Les appareils électroménagers peuvent être assez chers, selon leur taille et leur type. D’autant plus ennuyeux lorsque le réfrigérateur, le lave-vaisselle, etc. cessent de fonctionner tôt. La bonne nouvelle: il existe un certain nombre de mesures que vous pouvez prendre pour prolonger considérablement la durée de vie de vos appareils électroménagers. Évitez simplement certaines des erreurs courantes lorsque vous les traitez. Vous pouvez trouver ici dix des erreurs les plus courantes et leurs solutions.

Erreur lors de la manipulation du réfrigérateur

Allumez le réfrigérateur trop tôt

Tout d’abord, une remarque: les réfrigérateurs doivent toujours être transportés debout pour éviter que l’huile ne s’échappe du compresseur ou du silencieux d’aspiration.

Cependant, il est au moins aussi important de ne pas allumer le réfrigérateur trop tôt après l’avoir configuré. Si, pour une raison quelconque, de l’huile fuit et pénètre dans le compresseur ou le circuit de refroidissement, il est important de laisser le temps au liquide de refluer. Sinon, l’huile peut pénétrer dans le cylindre et causer des dommages considérables.

Pointe: Le temps d’attente après la configuration dépend du fabricant et du modèle, mais avec les appareils modernes, il est généralement compris entre deux et 12 heures.

Mauvais emplacement

Les appareils électroménagers peuvent être un peu délicats en termes d’emplacement – en particulier le réfrigérateur. Il ne doit pas être placé trop près du mur ou trop près de sources de chaleur comme une cuisinière ou un four.

Parce que: Si le réfrigérateur est directement contre le mur, la chaleur perdue ne peut pas être suffisamment bien rayonnée. Si le réfrigérateur chauffe en raison des effets de la chaleur externe, l’appareil doit travailler plus dur pour maintenir le refroidissement – à long terme, cela représente un fardeau pour la technologie.

Pointe: À quelques centimètres de la paroi arrière et à un endroit éloigné de la cuisinière, du four et autres, c’est plus de la moitié de la bataille ici.

Nourriture trop chaude

Les aliments chauds, voire encore chauds, ne doivent être placés directement dans le réfrigérateur que dans des cas exceptionnels. Si la température interne est augmentée par la température interne élevée des rôtis et autres, votre assistant de cuisine cool devra dépenser de l’énergie pour rétablir la température de refroidissement optimale.

Pointe: En général, une certaine approche systématique pour mettre les aliments au réfrigérateur ne peut pas faire de mal.

Espérons que ce poulet était déjà froid avant …

Erreur lors de la manipulation du lave-vaisselle

Autocollants sur la vaisselle

Les étiquettes du fabricant sont souvent apposées sur les nouveaux plats et ustensiles de cuisine, mais au moins sur l’étiquette de prix. Ils doivent être retirés avant le premier lavage au lave-vaisselle. Si les autocollants se détachent pendant le processus de rinçage, ils peuvent s’accumuler dans les filtres – et les bloquer tôt ou tard.

Pointe: L’huile d’orange est un excellent dissolvant d’étiquettes. Pourquoi? Parce que l’huile contient des terpènes naturels – ils fonctionnent comme l’éther de pétrole, mais sont complètement non toxiques. Le savon peut également faire des merveilles. Frottez simplement l’étiquette avec et laissez agir quelques instants.

Chargez le lave-vaisselle incorrectement

Placer correctement la vaisselle et les couverts dans le lave-vaisselle n’est pas seulement important pour des résultats de lavage optimaux. La durée de vie de votre appareil électroménager bénéficie également de manière significative de l’habile « lave-vaisselle Tetris ». Dans le pire des cas, des couverts errants peuvent se glisser entre les bras gicleurs rotatifs et les bloquer.

Pointe: Mettez les couverts dans le panier désigné, alignez les bols, les pots et autres récipients profonds avec le fond vers le haut et la première pierre est posée.

Même une vaisselle correctement disposée aidera votre lave-vaisselle à durer plus longtemps – et garantira de meilleurs résultats de lavage.

Erreur lors de la manipulation de la machine à laver

Objets lourds sur la machine

Pour que votre lave-linge puisse faire son travail correctement et n’abandonne pas prématurément, vous ne devez pas placer d’objets lourds sur la machine (et encore moins grimper sur l’appareil électroménager!). Sinon, le boîtier peut être endommagé, en particulier pendant le cycle de lavage et d’essorage.

Pointe: Les objets lourds se trouvent sur l’étagère ou le placard, des objets légers comme (quelques) serviettes ou un rouleau de papier toilette peuvent bien sûr également être garés sur la machine à laver.

Petites pièces oubliées

Plus important que beaucoup ne le pensent: vérifiez les poches de tous les articles de lessive avant chaque lavage. Les pièces de monnaie oubliées, les trombones et autres peuvent endommager non seulement les vêtements mais également les composants de la machine pendant le cycle de lavage.

Pointe: Quiconque vérifie les poches de son linge avant que son pantalon, sa chemise, etc. n’entre dans le panier à linge, ne court pas le risque d’oublier de le faire avant le cycle de lavage.

Mauvais détergent

Évidemment, mais cela vaut la peine d’être mentionné: vous ne devez utiliser que des détergents appropriés pour laver les vêtements. Le savon conventionnel mousse beaucoup trop et peut donc également causer des dommages. Trop de détergent peut également avoir cet effet.

Pointe: Utilisez uniquement des produits détergents désignés.

Un détergent inapproprié ou trop de détergent peut endommager le lave-linge.

Erreur dans la manipulation du micro-ondes

Vaisselle non micro-ondable

Il existe des plats adaptés au micro-ondes (généralement identifiés par des emblèmes appropriés sur le dessous) et des plats qui ne conviennent pas. Ce dernier ne doit pas entrer dans le micro-ondes si possible. Et pas à cause de trivialités, mais parce que sinon, dans le pire des cas, un incendie pourrait en résulter!

Pointe: Lorsque les assiettes, tasses et autres affichent un symbole carré avec des vagues sur le fond, qui est traversé, tu devrais avoir cette partie ne pas mettre au micro-ondes.

Ignorer les croûtes de terre

Cela peut être une tâche impopulaire, mais de temps en temps, le micro-ondes doit être nettoyé à fond. De cette manière, vous garantissez non seulement les conditions d’hygiène dans un appareil électroménager que vous utilisez pour réchauffer vos aliments, mais vous augmentez également considérablement la durée de vie potentielle du bipeur.

Pointe: Dans notre guide supplémentaire, vous trouverez 4 conseils efficaces pour nettoyer votre micro-ondes sans stress.