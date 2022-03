10 différences entre « Bridgerton » 2 et le livre « Le vicomte qui m’aimait »

Après plus d’un an, il est enfin sorti. la deuxième saison de « Bridgerton », le 25 mars 2022pour le plus grand plaisir des fans de la série Netflix produit par Shonda Rhimes et la série de romans de Julia Quinn.

Justement ce dernier n’a pas hésité à pointer les différences qui existent entre le livre »le vicomte qui m’aimait» (« Le vicomte qui m’aimait » dans sa langue d’origine) et les nouveaux épisodes de la fiction créée par Chris Van Dusen.

Bien que les fans de la saga »Bridgerton” vous trouverez probablement plus de changements et de modifications, ce sont les plus pertinents. Si vous n’avez pas encore vu les nouveaux épisodes, vous feriez mieux d’arrêter car il y a plusieurs spoilers.

LES DIFFÉRENCES ENTRE « BRIDGERTON » 2 ET « LE VICOMTE QUI M’AIMAIT »

1. De Sheffield à Sharma

L’un des changements les plus notables dans la famille de Kate est son nom de famille et son origine. Alors que dans le deuxième livre de Julia Quinn, les Sheffield arrivent à Londres avec peu de ressources, mais avec leurs propres moyens, dans la série des Netflixles Sharma sont patronnés par Lady Danbury, qui est une vieille amie de Mary.

En plus de son apparence physique, son histoire est modifiée en fiction, puisque les Sharma viennent d’Inde. À l’époque, Mary Sheffield était nommée le diamant de la saison, mais elle a préféré s’enfuir avec un homme humble qui avait déjà une fille, Kate.

Kate et Edwina Sharma arrivant à la première danse de la deuxième saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

2. Le rôle d’Edwina

Bien que tant dans le livre que dans la série, Edwina se démarque plus que sa sœur aînée dans la société londonienne. Il n’a pas la même importance dans l’histoire, car il n’a jamais vraiment d’intérêt pour Anthony Bridgerton, en fait, il se fixe sur un autre gentleman.

Simone Ashley, Charithra Chandran et Jonathan Bailey dans « Bridgerton 2 ». (Photo : Netflix)

3. Fiançailles et mariage

Dans le livre « le vicomte qui m’aimait”, Anthony ne propose jamais à Edwina, donc la scène du mariage et les conflits que son annulation provoque ne font pas partie de l’histoire originale. Bien que Kate donne sa bénédiction pour que le vicomte soit fiancé à sa sœur cadette, certaines circonstances l’en empêchent et changent les plans d’Anthony et de l’aînée Sharma.

Le mariage d’Edwina Sharma et du vicomte dans la deuxième saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

4. La querelle des sœurs Sharma

Dans la deuxième saison de « Bridgerton», quand Edwina se rend compte que son fiancé et Kate sont follement amoureux, elle se fâche contre eux deux, mais surtout contre sa sœur pour, une fois de plus, lui cacher quelque chose de si important. Mais dans le livre, la cadette des Sharma prend la nouvelle sereinement et même heureuse pour Kate.

Edwina se rend compte que l’amour entre Kate et Anthony était très évident dans la deuxième saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

5. Le prestige des Bridgerton

Le prestige de la famille Bridegerton souffre suite à l’annulation du mariage du vicomte et s’aggrave avec la publication de Lady Whistledown sur Eloise et Theo. Cependant, dans le roman, cela ne se produit pas car il n’y a pas de mariage.

Le prestige de la famille Bridgerton a été affecté par le mariage raté du vicomte (Photo : Netflix)

6. La première rencontre de Kate et Anthony

Alors que dans la série Netflix, la première fois que Kate et Anthony sont vus est au milieu de la forêt dans une course de chevaux impromptue, dans le roman, Colin est celui chargé de les présenter. En découvrant l’opinion de l’aîné des Sharma sur le vicomte, elle décide de faire un tour à son frère et lui fait croire qu’elle serait ravie de le rencontrer.

Kate et Anthony à cheval dans la deuxième saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

7. Le premier baiser de Kate et Anthony

Au milieu d’une danse, Kate tente de se cacher d’Anthony et de Sienne, mais choisit le pire endroit, le bureau du vicomte. Quand il le découvre, il dit au revoir au chanteur d’opéra et confronte la sœur d’Edwina et après une dispute, ils partagent un baiser passionné. Dans la série, cela se produit après l’échec du dîner de réconciliation avec les Sheffield.

Le premier baiser d’Anthony de Kate dans la deuxième saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

8. La piqûre d’abeille

Dans le roman comme dans la série de Netflix, Anthony a peur des abeilles après que la piqûre de l’une ait causé la mort de son père, donc, lorsque cet insecte pique Kate le vicomte perd le contrôle. Alors que dans la deuxième saison, le moment ne sert qu’à rapprocher le couple principal, dans le livre, il provoque leur engagement.

Kate rassure Anthony après avoir été piqué par une abeille dans « Bridgerton » 2 (Photo : Netflix)

9. Les peurs de Kate et Anthony

Bien que les peurs d’Anthony et Kate soient mentionnées dans la série, elles ne sont pas approfondies. La plus âgée des Sharmas était terrifiée par les tempêtes dues au traumatisme de la mort de sa mère et la surmonte grâce à Anthony. Tandis que, le vicomte croyait qu’il allait mourir au même âge que son père et c’est pourquoi il refusa de se marier par amour, afin de ne pas lui causer la douleur que son père causa à sa mère lorsqu’il mourut.

Kate et Anthony s’embrassant après l’annulation du mariage d’Edwina (Photo : Bridgerton/Netflix)

10. L’accident de Kate

Vers la fin de la deuxième saison de « Bridgerton», Kate tombe de cheval et est inconsciente pendant plusieurs jours. Mais « le vicomte qui m’aimait», l’accident survient dans un char alors qu’elle était déjà mariée à Anthony. En fait, cet événement est ce qui fait que le vicomte oublie ses peurs et admet qu’il est amoureux de sa femme.