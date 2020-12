10 découvertes géologiques qui ont absolument secoué 2020

Cette année, les scientifiques ont découvert certains des secrets les mieux gardés de la Terre. Ils ont trouvé des rivières cachées, des morceaux de continents perdus et des vestiges d’anciennes forêts tropicales, et ils se sont plongés dans l’histoire ancienne de la planète à l’aide de technologies de pointe. Qui sait ce qu’ils découvriront ensuite! En attendant de le savoir, voici 10 des découvertes géologiques qui ont secoué notre monde en 2020.

Superéruption historique à Yellowstone

(Crédit d’image: National Park Service)

Le hotspot de Yellowstone se cache sous les geysers et les sources chaudes du parc national, et il y a environ 9 millions d’années, le volcan a explosé en deux superéruptions historiques , les scientifiques ont trouvé. Après avoir analysé d’anciennes étendues de roches volcaniques et des dépôts volcaniques dans la région, l’équipe a découvert des preuves de deux éruptions auparavant inconnues, qu’ils ont nommées la superéruption de McMullen Creek et la superéruption de Grey’s Landing. L’éruption de Grey’s Landing a brisé les records en tant que plus grande éruption du hotspot de Yellowstone jamais détectée; Il y a environ 8,72 millions d’années, l’éruption couvrait environ 23 000 kilomètres carrés de ce qui est maintenant le sud de l’Idaho et le nord du Nevada avec des débris volcaniques.

Les taches monstrueuses près du noyau de la Terre sont plus grandes que nous ne le pensions

(Crédit d’image: Doyeon Kim / Université du Maryland)

Des blocs de roches de la taille d’un continent se trouvent à la limite du manteau solide et du noyau externe liquide de la Terre, et maintenant, les scientifiques pensent qu’ils pourraient l’être. plus grand que ce que nous ayons jamais imaginé . Selon les estimations précédentes, les deux plus gros blobs mesureraient 100 fois plus haut que le mont Everest s’ils étaient tirés à la surface de la planète. Mais après avoir étudié des décennies de données sismiques sur les tremblements de terre, les scientifiques estiment maintenant que la grosse goutte sous l’océan Pacifique pourrait en fait être beaucoup plus monstrueuse. Par exemple, une nouvelle structure le long du bord de la tache mesurait plus de 1000 kilomètres de diamètre.

Les îles perdues de la mer du Nord ont résisté à un tsunami massif

(Crédit d’image: Shutterstock)

Il y a environ 8 000 ans, un tsunami a frappé une plaine entre la Grande-Bretagne et les Pays-Bas, submergeant la majeure partie de la région. Mais la recherche suggère que certaines îles peuvent avoir a résisté au tsunami , offrant une maison aux humains de l’âge de pierre pendant des milliers d’années. Bien qu’ils soient restés au-dessus de l’eau pendant un certain temps après le tsunami, l’élévation du niveau de la mer a finalement submergé les îles environ 1000 ans plus tard. Les scientifiques ont appris que les îles perdues n’avaient survécu au tsunami qu’après avoir collecté des sédiments sur le fond marin près de l’estuaire anglais de la rivière Ouse.

En relation: Changer la Terre: 7 idées pour géo-ingénierie de notre planète

Le noyau de la Terre a un milliard d’années

(Crédit d’image: Shutterstock)

Le noyau interne solide de la Terre – une boule de fer de 1500 miles de large (2442 km) – s’est probablement formé Il y a 1 milliard à 1,3 milliard d’années , estiment les scientifiques. En recréant les conditions trouvées dans le noyau à une toute petite échelle, l’équipe a pu calculer combien de temps il faudrait à une goutte de fer fondu pour atteindre la taille actuelle du noyau. La fenêtre temporelle d’environ 1 milliard d’années s’aligne bien avec les fluctuations historiques du champ magnétique de la planète, qui s’est considérablement intensifiée il y a entre 1 milliard et 1,5 milliard d’années. La cristallisation du noyau interne peut avoir fourni cette poussée de magnétisme, puisque le processus aurait libéré de la chaleur dans le noyau externe liquide; la chaleur entraîne un mouvement de barattage dans le liquide qui alimente ensuite le champ magnétique.

En relation: Le noyau de la Terre a un milliard d’années

Morceau d’un continent perdu retrouvé sous le Canada

(Crédit d’image: Shutterstock)

Il y a environ 150 millions d’années, un continent maintenant perdu s’est brisé en énormes fragments – et un gros morceau a été récemment découvert caché sous le Canada . Les scientifiques ont fait la découverte en étudiant un type de roche volcanique diamantifère appelée kimberlite, qui avait été collectée à près de 400 km sous l’île de Baffin, dans le nord du Canada. La chimie minérale de la kimberlite correspondait à celle du continent perdu depuis longtemps, faisant de l’emplacement de l’échantillon le point le plus profond où des preuves du continent avaient jamais été trouvées.

En relation: Un morceau de continent perdu découvert sous le Canada

Rivières sous-marines trouvées près de l’Australie

(Crédit d’image: Shutterstock)

Cette année, les scientifiques découvert des rivières massives d’eau froide et salée qui s’écoule de la côte australienne dans l’océan profond. Les rivières, que les chercheurs ont découvertes à l’aide de véhicules sous-marins autonomes, se forment lorsque les eaux peu profondes près de la côte perdent de la chaleur pendant l’hiver. L’évaporation pendant les mois d’été rend cette eau peu profonde plus salée que l’eau profonde, donc quand elle refroidit, l’eau dense et salée coule et serpente à travers l’océan comme une rivière sous-marine. Ces rivières s’étendent sur des milliers de kilomètres et transportent des nutriments, des matières végétales et animales et des polluants dans l’océan.

En relation: Des rivières sous-marines massives ont été découvertes au large des côtes australiennes

Ancienne forêt tropicale retrouvée sous la glace antarctique

(Crédit d’image: J. McKay / Alfred-Wegener-Institut; licence Creative Commons CC-BY 4.0)

L’Antarctique pourrait être le dernier endroit que vous vous attendez à trouver vestiges d’une ancienne forêt tropicale , mais c’est exactement ce que les scientifiques ont trouvé sous le côté ouest du continent. Les restes de la forêt ont été découverts dans une carotte de sédiments forée dans un fond marin près du glacier de Pine Island. Une couche de sédiments à l’intérieur du noyau se démarque des autres, car sa couleur diffère clairement de celle qui l’entoure; en y regardant de plus près, les scientifiques ont trouvé du pollen ancien, des spores, des morceaux de plantes à fleurs et un réseau de racines dans la couche. L’échantillon remontait à 90 millions d’années, au milieu du Crétacé, lorsque l’Antarctique maintenant gelé avait un climat beaucoup plus doux.

En relation: Des vestiges d’une forêt tropicale vieille de 90 millions d’années découverts sous la glace antarctique

Des fonds marins anciens enterrés à 400 miles sous la Chine

(Crédit d’image: Matthias Kulka via )

Un fond marin qui bordait autrefois le fond de l’océan Pacifique a été retrouvé enterré des centaines de kilomètres sous la Chine , où il continue de descendre vers la zone de transition du manteau terrestre. La dalle de roche reposait autrefois au sommet de la lithosphère océanique, la couche la plus externe de la surface de la Terre, mais a été poussée vers le bas lorsqu’elle est entrée en collision avec une plaque tectonique voisine, dans ce qu’on appelle un événement de subduction. Les scientifiques n’avaient jamais détecté un événement de subduction aussi profond sous la surface de la planète, à des profondeurs comprises entre 254 et 410 miles (410 à 660 km) sous terre.

En relation: Un ancien fragment de l’océan Pacifique retrouvé enterré à 400 miles sous la Chine

La plaque tectonique perdue est ressuscitée?

(Crédit d’image: Stocktrek Images via )

Scientifiques numériquement reconstruit une plaque tectonique et a montré que son mouvement a probablement donné naissance à un arc de volcans dans l’océan Pacifique il y a environ 60 millions d’années. Dans le passé, certains géophysiciens ont soutenu que la plaque, connue sous le nom de Résurrection, n’a jamais existé. Mais si elle avait existé, la plaque aurait été poussée sous la croûte terrestre il y a des dizaines de millions d’années; Ainsi, en utilisant la reconstruction par ordinateur, les scientifiques ont inversé ce mouvement, le ramenant virtuellement et d’autres plaques anciennes à la surface. Ils ont découvert que Resurrection aurait pu s’intégrer comme une pièce de puzzle parfaite, juste à l’est de deux plaques appelées Kula et Farallon, et que son bord correspondait aux anciennes ceintures volcaniques de l’État de Washington et de l’Alaska.

En relation: Plaque tectonique « perdue » appelée Résurrection cachée sous le Pacifique

La structure de corail imposante nains Empire State Building

(Crédit d’image: Schmidt Ocean Institute)

le premier récif de corail détaché découvert en plus de 100 ans est plus haut que l’Empire State Building. Mesurant 500 mètres de haut de la base à la pointe, la tour de corail se dresse librement près du reste de la Grande Barrière de Corail au large des côtes australiennes. La structure en forme de lame mesure 1 mile (1,5 km) de large à sa base et son sommet se trouve à environ 130 pieds (40 m) sous la surface de la mer.

En relation: La « tour » de corail plus haute que l’Empire State Building découverte au large des côtes australiennes

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.