10 choses sur Xolo Mariduena, l’acteur qui joue Miguel dans « Cobra Kai »

Le rôle le plus récent et le plus connu de Xolo Mariduena est celui de Miguel Díaz dans «Cobra Kai», Mais l’acteur américain d’origine équatorienne, mexicaine et cubaine a commencé sa carrière dans la série télévisée 2012 Parenthood, où il a joué Victor Graham alors qu’il n’avait que 11 ans.

Il est ensuite apparu dans les séries «Major Crimes», «Mack & Moxy», «Rush Hour» et «Twin Peaks». En 2019, il a prêté sa voix d’Andrés dans la série animée Cartoon Network créée par Diego Molano, «Víctor y Valentino».

Mais si vous voulez en savoir plus sur la vie de Xolo Mariduena, l’un des protagonistes de «Cobra Kai», Ici nous vous racontons quelques faits curieux.

1. JE VEUX ÊTRE UN CHIMIQUE

Dans une interview avec Looper, Xolo a révélé: «Mec, je voulais être chimiste depuis longtemps. Je pense que ce n’est que lorsque j’ai suivi AP Chemistry que j’ai pensé: « Je ne peux pas faire ça, ce n’est pas ce que je veux pour le reste de ma vie. » Même au lycée, j’ai suivi tous mes cours d’AP et en ai fait ma juste part, mais je pense que si je n’avais pas agi, j’aurais certainement fait quelque chose dans le domaine des STEM. Peut-être une sorte d’ingénieur ou quelque chose comme ça. «

Xolo Mariduena voulait étudier la chimie, mais … (Photo: Netflix)

2. APPARAÎT DANS UNE PUBLICITÉ SEARS

En fait, c’était son premier travail d’acteur. Quand il n’avait que 9 ans, il a auditionné et a fait partie d’une publicité Sears. Elle est ensuite apparue dans diverses publicités et publicités imprimées avant d’être jeté dans «Parenthood».

Xolo Mariduena était-il destiné à jouer dans « Cobra Kai »? (Photo: Instagram / Xolo Mariduena)

3. VOTRE EXPÉRIENCE EN «PARENTALITÉ»

«Ce fut une expérience très intéressante, surtout d’avoir entre 11 et 12 ans dans un monde où tout le monde est pratiquement dans la trentaine. Tout le monde est très expérimenté, en particulier dans une émission comme Parenthood, se mêler à tous ces acteurs / actrices de premier plan était un peu intimidant au début, mais c’était vraiment un bon début pour moi en tant qu’acteur. Cela a vraiment établi dans mon cerveau que c’est une profession, et c’est quelque chose qui peut être fait pour gagner sa vie », a-t-il déclaré dans une interview avec Cryptic Rock.

4. N’ÉTAIT PAS FAMILIARISÉ AVEC «KARATE KID»

Avant votre audition pour « Cobra Kai», Xolo Mariduena il ne connaissait pas très bien les films de « Karate Kid». Bien qu’il ait vu le film de 1984 à un moment donné, ce n’était pas quelque chose qui lui restait.

Bien qu’il ait vu « Karate Kid » à un moment donné, mais qu’il ne s’en souvienne pas (Photo: Sony Pictures Home Entertainment)

5. LA SIGNIFICATION DE SON NOM

Xolo est un nom avec une signification tout à fait unique qui rend hommage à ses racines. Comme il l’a dit à Glitter, Xolo est un nom d’origine nahuatl, une langue indigène, et c’est une façon de dire Dog Star, ou «North Star», Sirus. C’est l’étoile la plus brillante de la ceinture d’Orion.

Xolo est un nom avec une signification tout à fait unique qui rend hommage à ses racines (Photo: Netflix)

6. PRATIQUEZ LA TRADITION IFA

Lui et sa famille pratiquent la tradition Ifa / Santero, qui est jouée dans plusieurs régions du monde, mais qui se trouve le plus souvent en Afrique de l’Ouest, en Amérique du Sud et aux îles Canaries.

Xolo Mariduena avec sa mère (Photo: Instagram / Xolo Mariduena)

7. JOUER AUX DRAGONS ET AUX DONJONS

Une des choses qu’il aime le plus faire, en plus de regarder des films, est de jouer à « Donjons et Dragons ». Il assiste même à des rassemblements locaux.

Xolo Maridueña aime jouer à « Dungeons and Dragons » (Photo: Netflix)

8. AIME LA PERFORMANCE

«J’ai des amis qui sont actuellement à l’université et qui sont en train de devenir ingénieurs et c’est admirable. Mais je pense que c’est le même genre d’impulsion. J’adore jouer et je pense que c’est pourquoi je suis prêt à le faire », a-t-il déclaré à Looper.

Xolo Mariduena joue Miguel Díaz dans « Cobra Kai » (Photo: Netflix)

9. C’EST FAN OF THE DODGERS

En tant que natif de Los Angeles, Xolo a dû décider entre soutenir les Dodgers ou les Angels. Enfin, il est un fervent fan des Dodgers et a des billets de saison pour les matchs.

Xolo Mariduena aime beaucoup le sport (Photo: Instagram / Xolo Mariduena)

10. S’ENGAGE À PLUSIEURS CAUSES SOCIALES

«Je suis fermement convaincu des problèmes des jeunes en famille d’accueil, des droits des immigrants et de la nécessité de créer des communautés à l’abri de la violence armée à tous les niveaux imaginables. Je pense que je penche vers les questions de droits civiques en raison de nos valeurs familiales particulières, alors j’essaie de rester connecté aux problèmes qui affectent le plus les communautés brunes et noires », a-t-il déclaré à Glitter.