10 choses sur Jacob Bertrand, l’acteur qui joue Hawk dans « Cobra Kai »

Jacob Bertrand, l’acteur américain de 21 ans, est connu pour jouer Eli ‘Hawk’ Moskowitz dans « Cobra Kai», Série Netflix, mais sa carrière a commencé en 2009 et depuis lors, il a participé à plusieurs séries et films.

PLUS D’INFORMATIONS: 10 choses sur Xolo Mariduena, l’acteur qui joue Miguel dans « Cobra Kai »

Il est déjà apparu dans la série Disney XD «Kirby Buckets», où il a joué le protagoniste, et était également Jack Malloy dans le film original de Disney Channel 2016 «The Swap». Mais si vous voulez en savoir plus sur l’interprète charismatique, continuez à lire.

1. VOTRE PREMIER RÔLE

Le premier travail d’acteur de Jacob Bertrand apparaissait dans une publicité d’Oscar Meyer, ce à quoi aspiraient à l’époque les jeunes artistes en herbe. Mais ce n’était que le début de sa carrière.

Jacob Bertrand est apparu dans une publicité d’Oscar Meyer (Photo: Netflix)

2. SON TEMPS À NICKELODEON

Avant de travailler pour Disney Channel, Bertrand a joué divers rôles dans des productions de Nickelodeon telles que «iCarly». Il a même joué dans un épisode de « Parks and Recreations », une série NBC créée par Greg Daniels et Michael Schur, où il a joué Darren.

Jacob Bertrand sur Nickelodeon (Photo: Instagram / Jacob Bertrand)

3. LE GRAND ÉCRAN

Jacob Bertrand a également fait partie de films tels que «Duress» (2009), «Ready Player One», «ParaNorman» (2012), «Rise of the Guardians» (2012), «Sunset Stories» (2012), «Tom and Jerry’s Giant Adventure »(2013) et« The Gambler »(2014).

4. ÉTAIT FAN DE «KARATE KID»

Contrairement à des co-stars comme Mary Mouser et Xolo Maridueña, Jacob Bertrand Je connaissais les films de « Karate Kid« Avant de rejoindre le casting de »Cobra Kai». Il a même avoué qu’il les avait vus plusieurs fois quand il était plus jeune et qu’il était un grand fan.

Jacob Bertrand est un fan des premiers films « Karate Kid » (Photo: Sony Pictures Home Entertainment)

5. VOTRE AMITIÉ AVEC PEYTON LIST

Liste Peyton il s’est joint à « Cobra Kai«Dans la deuxième saison et depuis, la grande chimie qui existe entre elle et Bertrand a été remarquée. La raison en est qu’ils se sont rencontrés dans le film « The Swap » et sont depuis lors de bons amis.

La chimie entre Jacob Bertrand et Peyton List est indéniable (Photo: Netflix)

6. IL ÉTAIT UN AMI DE CAMERON BOYCE

Même si Jacob et Cameron Boyce Ils n’ont pas travaillé ensemble, ils se sont rencontrés au début de la carrière de Bertrand et sont devenus de bons amis, après la mort de Cameron, le jeune acteur lui aussi lui a consacré quelques mots sur son Instagram.

Jacob Bertrand et Cameron Boyce étaient amis (Photo: HBO)

7. ARTS MARTIAUX PRATIQUES

Enfant, il a pratiqué les arts martiaux, de huit à douze ans, ce qui l’a aidé à jouer à Hawk in « Cobra KaiCependant, il a dû passer par un processus d’entraînement rigoureux comme le reste de la distribution.

Jacob Bertrand a pratiqué les arts martiaux pendant quatre ans (Photo: Netflix)

8. VOTRE CHAÎNE YOUTUBE

Jacob Bertrand a une chaîne Youtube qui a débuté en 2015 et compte déjà plus de 45 000 abonnés. Dans ses vidéos, il montre qu’il est un fanatique de rock, qu’il joue de la guitare et qu’il aime l’aventure.

9. BLAKE BERTRAND

Jacob a un jeune frère qui est très proche de son frère et avec qui il visite régulièrement un endroit connu sous le nom de « Le Village », où ils font du vélo. Blake Bertrand est également acteur et est apparu dans des émissions comme «Criminal Minds», «How I Met Your Mother», «The Conjuring», «The Darkest Mind» et «The Ender Game».

Jacob Bertrand avec son jeune frère Blake (Photo: Instagram / Jacob Bertrand)

10. COMME ROCK ET JOUER DE LA GUITARE

En plus d’être fan de groupes de rock comme « Pink Floyd », « Pearl Jam », « The Kinks » et « Led Zeppelin », Jacob est un guitariste qui partage des vidéos sur son compte Instagram et d’autres réseaux sociaux.