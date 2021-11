10 choses qui devraient arriver dans « The Squid Game » 2

Près de deux mois après la première de « Le jeu du calmar« Sur Netflix, son créateur Hwang Dong-hyuk a confirmé le deuxième volet de la série à succès sud-coréenne dans une interview avec PA. Auparavant, il parlait des idées qu’il avait pour les nouveaux épisodes, mais maintenant c’est officiel.

« Il y a donc eu tellement de pression, tellement de demande et tellement d’amour pour une deuxième saison. Alors j’ai presque l’impression que tu ne nous laisses pas le choix ! Mais je dirai qu’il y aura en fait une deuxième saison. C’est dans ma tête en ce moment. Je suis actuellement dans le processus de planification. Mais je pense qu’il est trop tôt pour dire quand et comment cela se produira. Alors je vous promets ceci… Gi-Hun reviendra et fera quelque chose pour le monde », a-t-il déclaré. Hwang Dong-hyuk.

Le créateur de « Le jeu du calmar» A partagé les histoires qu’il aimerait aborder dans la saison deux : le combat de Gi-Hun contre les organisateurs de la compétition sadique et la relation entre le Frontaman et son frère. Mais que devrait-il se passer d’autre dans les nouveaux épisodes de la série ? Netflix?

10 CHOSES QUI DEVRAIENT ARRIVER DANS LA SAISON 2 DE « THE SQUID GAME »

10. LE RETOUR DE JUN-HO

Jun-ho parvient à s’échapper et est prêt à révéler les secrets frauduleux derrière le jeu, mais avant de pouvoir parler, il est rattrapé par les hommes vêtus de rouge et apparemment tués par leur chef masqué, à savoir son propre frère. Cependant, étant donné que le corps de l’officier n’a pas été montré, il est possible qu’il soit encore en vie, il pourrait même rejoindre Gi-hun dans sa mission de démasquer les organisateurs de la compétition sadique.

Dans une interview avec Deadline, Wi Ha-jun, qui joue le flic, a parlé de ce qu’il espère voir de Jun-ho s’il pouvait revenir pour un nouvel épisode. « Je meurs d’envie de savoir ce qui lui est arrivé. Je veux qu’il revienne vivant, retrouve son frère et lui pose des tonnes de questions. En tant que frère, je lui demanderais sincèrement. En tant que détective, je souhaite également explorer les secrets généraux du jeu. J’espère vraiment voir Jun-ho revenir vivant et explorer toutes ces questions. J’espère aussi voir un côté plus fraternel de leur relation. »

Le détective se cachant du leader masqué dans la première saison de « The Squid Game » (Photo : Netflix)

9. LES MOTIVATIONS DE FRONTMAN

Jusqu’à présent, on sait qu’In-ho est le frère de Jun-ho, le détective qui s’est infiltré « Le jeu du calmar», Et qu’il a remporté en 2015. Mais comment est-il devenu le leader masqué ? Avez-vous été recruté ou proposé pour remplir ce rôle? Pourquoi avez-vous accepté de revenir? Qu’avez-vous fait de votre récompense ? Depuis quand remplit-il cette fonction ? Pourquoi vivait-il encore dans un petit appartement peu de temps avant le début des nouveaux jeux ?

Le leader après avoir tiré sur son frère à la fin de la première saison de « The Calming Game » (Photo: Netflix)

8. LE DESTIN DE CEUX QUI NE RETOURNENT PAS

Les protagonistes de la première saison de « Le jeu du calmar« Ils ont eu l’opportunité de quitter la compétition et de retourner à leur vie compliquée, mais ils ont décidé de revenir pour le grand prix qui promettait de résoudre leurs problèmes financiers. Mais qu’est-il arrivé à ceux qui ne sont pas revenus ? Sont-ils surveillés pour qu’ils ne révèlent rien sur les jeux ?

Gi-hun entouré des autres joueurs, certains ont réussi à reprendre une vie normale (Photo : The Squid Game / Netflix)

7. L’ORIGINE DES JEUX

Apparemment dans la première saison, la compétition de survie sadique se déroule depuis 1988, il serait donc intéressant de voir comment tout a commencé, comment la dynamique du jeu a été créée, comment ils choisissent les travailleurs, les concurrents et les tests, qui étaient les premiers participants et qu’est-il arrivé au premier gagnant.

Comment les jeux ont-ils commencé ? Comment sont choisis les collaborateurs des concurrents ? (Photo : Le jeu de calmar / Netflix)

6. NOUVEAUX JEUX

A chaque édition des jeux, les mêmes tests sont-ils répétés ? Les fans de la série sud-coréenne espèrent que le nouveau lot d’épisodes inclura de nouvelles compétitions, certains suggèrent même « Le sol est de lave » et « La cachette ».

Les participants de « The Squid Game » au premier test (Photo : Netflix)

5. LES AUTRES GAGNANTS

Gi-hun veut affronter les organisateurs et In-ho est devenu Frontman, mais que sont devenus les autres vainqueurs ? Ont-ils également rejoint l’organisation? Y a-t-il un seul gagnant pour chaque édition ? Est-ce que le même nombre de joueurs participent ? Gi-hun les cherchera-t-il pour rejoindre son combat ?

Jun-ho a découvert les records des jeux précédents, c’est-à-dire les records des participants et des gagnants (Photo : The Squid Game / Netflix)

4. LES JEUX DANS D’AUTRES PAYS

Dans les derniers chapitres, les VIP indiquent que les jeux se déroulent depuis des années et pas seulement en Corée, il est donc possible que la compétition sanglante se déroule ailleurs.

Les VIP appréciant les jeux en Corée et mentionnant qu’ils sont également fabriqués dans d’autres pays (Photo : The Squid Game / Netflix)

3. L’HISTOIRE DU RECRUTEUR

Bien qu’il n’apparaisse que deux fois, le personnage de Gong Yoo a fait sensation parmi les fans de la série sud-coréenne. Jusqu’à présent, on sait seulement qu’il est en charge du recrutement des participants aux jeux, mais est-ce son seul rôle ? Cela fera-t-il partie d’une deuxième saison? Y a-t-il plus de recruteurs ?

« Je pourrais aussi entrer dans l’histoire de ce recruteur au costard qui joue au jeu de ddakji avec Gi-hun et lui donne la carte dans le premier épisode », a avoué le créateur de la fiction en conversation avec THR.

Le recruteur montrant à Gi-hun les deux enveloppes au choix (Photo : The Squid Game / Netflix)

2. LE NOUVEL HTE DE « THE SQUID GAME »

Après la mort d’Oh Il-Nam d’une tumeur au cerveau, il ne fait aucun doute que les jeux continueront, mais qui sera le nouvel hôte ? Peut-être que le leader masqué prendra le relais, bien qu’il soit peu probable qu’il soit un ancien concurrent, certains des invités VIP pourraient donc prendre le relais.

Oh Il-Nam est mort à la fin de la première saison, mais qui prendra sa place dans l’organisation ? (Photo : Le jeu de calmar / Netflix)

1. LA LUTTE DE GI-HUN

Gi-hun (Lee Jung-jae) a décidé d’abandonner sa fille pour affronter les organisateurs des jeux macabres, mais comment compte-t-il s’y prendre ? Le seul indice dont il dispose est le nom de l’hôte précédent et le visage du recruteur, cela suffira-t-il à découvrir les responsables de tant de morts ? Pouvez-vous vraiment les arrêter ? Chercherez-vous de l’aide auprès d’autres survivants ? Rejoindrez-vous le frère du Frontman ?

Dans une interview avec The Hollywood Reporter, Hwang Dong-hyuk a déclaré: « Nous pourrions suivre l’histoire de Gi-hun alors qu’il se retourne et explorer davantage comment il va naviguer dans ses calculs avec les personnes qui conçoivent les films. jeux. Donc, je ne sais pas encore, mais je dirai juste qu’il y a beaucoup de possibilités pour les histoires de la saison deux. »

Pour sa part, l’acteur e Lee Jung-jae a déclaré GE que si une deuxième saison de « The Squid Game » se confirmait, je ne saurais pas « si le rôle de Gi-hun continuerait d’être le rôle principal ou un rôle secondaire en marge. (…) Mais, quoi qu’il en soit, bien sûr je devrais dire oui ».