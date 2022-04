10 choses que vous pourriez manquer de la saison 2 de « Bridgerton »

La deuxième saison de « Bridgerton » comprend plusieurs références au premier volet de la série à succès de Netflix produit par Shonda Rhimes et les romans de la saga romanesque de Julia Quinn, mais ou tous sont si évidents, qu’il est donc possible qu’ils n’en remarquent pas certains.

De même, les nouveaux épisodes de la fiction créée par Chris Van Dusen ont des suggestions subtiles et un symbolisme que tous les téléspectateurs n’ont pas perçu. C’est pourquoi Screen Rant a partagé une liste de quelques détails subtils sur les personnages, leurs personnalités et l’intrigue du deuxième volet.

10 CHOSES QUE VOUS POURRIEZ MANQUER DE « BRIDGERTON » 2

1. La présentation

Alors que dans l’introduction de la première saison de « BridgertonDes objets liés à Daphné tels qu’un diadème et une carte de danse sont présentés dans l’intro du deuxième épisode. Ils sont remplacés par le nom d’Anthony au lieu de celui de sa sœur dans une colonne pour Lady Whistledown, la montre de poche héritage de son père et le guichet et la balle rose. de Pall Mall.

Anthony a présenté un changement de look dans la deuxième saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

2. L’apparition de Daphné

Le retour de Daphné dans la deuxième saison de la série de Netflix c’est similaire à la scène où il quitte sa maison pour voir la reine. Pas seulement à cause de la photo d’elle assise dans la voiture mais aussi à cause de ses nerfs, la première fois parce qu’elle était débutante et la dernière fois parce qu’elle devait s’assurer que sa sœur Eloïse fasse bonne impression.

Daphné s’adressant à la reine lors de sa présentation lors de la première saison de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

3. Le clin d’œil à Julia Quinn

Le nom de l’auteur des livres sur lesquels il est basé »Bridgerton» apparaît sur la liste des débutants éligibles d’Anthony. On peut y lire « Lady Julia, une romantique », et « Miss Quinn, une écrivaine exceptionnelle ».

Le nom de l’auteur de Bridgerton apparaît sur la liste des épouses possibles d’Anthony (Photo : Netflix)

4. Les deux canards

Alors qu’il chevauche à l’aube peu de temps avant sa première rencontre avec Kate, Anthony tombe sur deux canards qui marchent ensemble. Les téléspectateurs ont commenté que cela symbolisait l’amour épique de ce couple, et même Chris VanDusenil a dit sur Twitter: « Ces deux canards chevauchant devant Anthony sur son cheval…Même ILS se sont rencontrés”.

Anthony a rencontré deux canards avant de rencontrer Kate (Photo : Bridgerton/Netflix)

5. L’avenir d’Edwina

Dans le premier épisode de la deuxième saison de « Bridgerton« , Edwina mentionne qu’elle veut quelqu’un de charmant et beau, même si c’est un prince ou un duc, ce qui rejoint la scène où la reine mentionne qu’elle a un neveu qui est disponible. La sœur cadette de Kate épousera-t-elle le prince Friedrich de Prusse ?

La reine Charlotte parle à Edwina de son neveu Frederick (Photo : Bridgerton/Netflix)

6. Les coiffures de Kate

La coiffure de Kate subit quelques changements au cours de la deuxième saison. Au début, l’aînée Sharma porte ses cheveux complètement relevés, mais au fur et à mesure que sa relation avec Anthony progresse, certaines boucles et mèches se détachent.

Dans les premiers épisodes de la saison 2 de « Bridgerton », Kate portait ses cheveux complètement relevés (Photo : Netflix)

7. Les auriculaires

L’une des scènes les plus tendues et les plus romantiques de Kate et Anthony est le toucher de leurs auriculaires lorsque le vicomte va parler avec la reine et sa petite amie, Edwina. Ce détail fait référence à une tradition de mariage indienne appelée saptapadi, où les mariés rejoignent leurs auriculaires lors de la cérémonie.

Kate et Anthony essayant de se frotter les petits doigts dans la saison 2 de « Bridgerton » (Photo : Netflix)

8. La bague de fiançailles

Lorsque Kate Sharma essaie la bague de fiançailles de sa sœur sur l’insistance du bijoutier, elle reste bloquée, signe clair qu’elle était la propriétaire légitime de la bague et du cœur d’Anthony.

Kate et Anthony étaient destinés à être ensemble dans « Bridgerton » 2 (Photo : Netflix)

9. Chutes de cheval

Dans le premier épisode, Daphné arrive à cheval pour arrêter le duel auquel Anthony a défié Simon pour avoir refusé d’épouser sa sœur, mais tombe au premier coup de feu. Alors que, dans la deuxième saison, Kate tombe de son cheval au milieu d’une tempête quand Anthony la poursuit pour lui proposer de compromettre son honneur.

Anthony pourchassant Kate au milieu d’une tempête « Bridgerton 2 ». (Photo : Netflix)

10. Les tulipes

Dans la première saison de « Bridgerton», Violet dit à Anthony qu’elle brode des tulipes pour Daphné, car elles représentent la passion. Il mentionne également que sa future petite amie pourrait vouloir la même chose un jour. Et ce sont précisément les fleurs que porte le vicomte lorsqu’il a l’intention de demander à Kate de l’épouser.