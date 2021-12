10 choses que vous devez savoir sur Park Hae Soo, acteur de « The Squid Game »

Park Hae-soo est un acteur sud-coréen surtout connu pour avoir joué Cho Sang-woo dans « Le jeu du calmar”(“ Squid Game ”en anglais). Bien qu’il se soit également distingué par ses performances dans des séries telles que « Legend of the Blue Sea », « The Liar and His Lover » et « Prison Playbook ».

Le rôle du méchant dans la série à succès sud-coréenne Netflix l’a aidé à acquérir une reconnaissance internationale et à décrocher un rôle principal dans une autre production du géant du streaming, « Vol d’argent« , La nouvelle version de »Le vol d’argent”. Mais que sait-on d’autre sur Parc hae soo?

1. QUAND EST NÉ PARK HAE SOO ?

Parc hae soo Il est né le 21 novembre 1981 en Corée du Sud, c’est-à-dire qu’il a actuellement 40 ans et qu’il est Scorpion, signe du zodiaque qui représente des personnes fortes, énigmatiques et indépendantes.

Seong Gi-Hun et Park Hae Soo dans une scène de « The Squid Game » (Photo : Netflix)

2. LES DÉBUTS ACTORAUX DE PARK HAE SOO

En plus d’agir, l’antagoniste de « Le jeu du calmar« Il chante aussi, en effet, ses débuts d’acteur ont été au théâtre musical avec la pièce « Mister Lobby » (2007). Il poursuit ensuite sa carrière théâtrale avec « Angel Called Desire », « Annapurna » et « The Chorus : Oedipus ».

3. SON RLE DANS « SIX FLYING DRAGONS »

« Six dragons volants« Aussi connue en espagnol sous le nom de » Six Flying Dragons « , est une série historique sud-coréenne diffusée entre 2015 et 2016 qui suit six personnes qui luttent contre le mal pendant Koryo. Dans cette fiction, Park Hae-soo incarne Lee Ji Ran.

4. QUI AVEZ-VOUS JOUÉ DANS « LEGENDE DE LA MER BLEUE » ?

« Légende de la mer bleue« Est une série fantastique sud-coréenne diffusée sur SBS entre 2016 et 2017. Dans la fiction qui raconte l’histoire d’un homme qui libère une sirène captive, Park Hae-soo incarne Hong Dong-pyo.

5. LE RLE DE PARK HAE-SOO DANS « PRISON PLAYBOOK »

« Livre de jeu de la prison« Est-ce une série sud-coréenne qui tourne autour de la vie des condamnés, de leurs familles et des agents de service qui travaillent dans les établissements correctionnels de Seobu. Park Hae-soo incarne Kim Je-hyuk, un joueur de baseball superstar et meilleur lanceur de relais de Corée, qui est sur le point d’aller aux États-Unis et de signer un contrat avec une équipe de ligue majeure. Cependant, sa vie prend un tournant lorsqu’il devient un condamné, après avoir été condamné à la prison pour usage excessif de la force, après avoir agressé un homme qui avait tenté d’abuser de sa sœur cadette Kim Je-hee.

Park Hae Soo joue Kim Je-hyuk dans « Prison Playbook » (Photo: tvN)

6. QUELLE AGENCE REPRÉSENTE PARK HAE-SOO ?

Parc hae-soo est membre de l’agence BH Entertainment, qui est une agence de divertissement fondée par Lee Byung Hun en 2006 en Corée du Sud. Au fil des ans, elle a réussi à s’affilier à différentes agences étrangères en Chine, au Japon, à Singapour et aux États-Unis.

7. SON PREMIER FILM DISSTOPIQUE

« Le temps de chasser« Est un thriller d’action sud-coréen sorti le 23 avril 2020 sur Netflix. Situé dans une Corée du Sud dystopique, le film suit un groupe d’amis qui planifient un casse et finissent par être traqués par un mystérieux tueur à gages après avoir terminé la mission. Park Hae-soo joue Han, c’est un tueur à gages qui est engagé par les propriétaires de maisons de jeu pour poursuivre le groupe d’amis et les tuer.

Park Hae Soo joue Han dans « Time to Hunt » (Photo: Netflix)

8. LES PRIX PARK HAE-SOO

Parc hae-soo a remporté le prix du meilleur nouvel acteur aux Seoul Awards en 2018 pour son rôle dans «Livre de jeu de la prison”. Un an plus tard, il a reçu le même titre aux prestigieux Blue Dragon Film Awards pour le film « By Quantum Physics: A Nightlife Venture », qui lui a valu en 2020 le prix du meilleur nouvel acteur au Chunsa Film Art Award.

9. LA FAMILLE DU PARC HAE-SOO

En 2019, Park Hae Soo a épousé sa petite amie qui n’est pas dans le show business, qui est de six ans sa cadette. « Elle est vraiment un cadeau pour moi. J’ai pensé que ce serait merveilleux si je pouvais passer le reste de ma vie avec la femme qu’elle est. il est toujours là pour moi dans les bons comme dans les mauvais moments. Et ce début se passe en janvier », avait écrit l’acteur de l’époque. Le 29 septembre 2021, le couple a accueilli son premier enfant.

10. LE RLE DU PARC HAE SOO DANS « LA CASA DE PAPEL »

Parc hae soo sera chargé d’interpréter Berlin dans « Vol d’argent« , L’adaptation coréenne de »Le vol d’argent”. La nouvelle série sera diffusée en Netflix à un moment donné de la 2022.