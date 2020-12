Les premiers humains ont laissé derrière eux des indices – empreintes de pas, roches ciselées, matériel génétique et plus – qui peuvent révéler que notre espèce a survécu et s’est répandue sur Terre. Ces peuples anciens n’étaient pas si différents de nous; ils ont voyagé très loin, connectés les uns aux autres et même exploités pour les ressources naturelles (dans ce cas, l’ocre minérale rougeâtre). Voici 10 choses que nous avons apprises sur nos ancêtres humains en 2020.

1. Amoureux du mystère

Un ancêtre non identifié qui s’est croisé avec des humains peut avoir été l’homo erectus (crâne montré ici). (Crédit d’image: Shutterstock)

Les premiers humains (Homo sapiens) n’a pas couché avec un seul autre. Il y a environ 1 million d’années, H. sapiens a eu plusieurs rendez-vous avec une autre espèce mystérieuse, et notre espèce porte encore aujourd’hui certains de ces gènes, une étude dans la revue PLOS Génétique a trouvé.

Il est possible que cette espèce mystérieuse ait été l’homo erectus , mais nous ne le saurons peut-être jamais avec certitude car H. erectus a disparu il y a environ 110 000 ans, et les scientifiques n’ont aucun ADN de cette espèce.

Lire la suite: Ancêtre mystérieux accouplé avec des humains anciens. Et son ADN «imbriqué» vient d’être trouvé.

2. Le plus ancien ADN humain connu appartient au cannibale

Restes squelettiques de Homo antecessor – un parent archaïque des humains modernes – trouvé en Espagne. (Crédit d’image: Prof. José María Bermúdez de Castro)

Le plus ancien ADN humain connu appartient à Homo antecessor, une espèce qui a peut-être pratiqué le cannibalisme. Et à 800 000 ans, c’est un record.

Les scientifiques ont trouvé les restes de six H. antecessor individus en Espagne en 1994, mais ce n’est que cette année qu’une équipe de chercheurs a extrait l’ADN d’une de ses dents, en utilisant les protéines présentes dans l’émail pour déterminer le segment de ADN qui les a codés. L’équipe a ensuite comparé cette séquence d’ADN avec des échantillons de dents humaines récents et a déterminé que H. antecessor n’est pas une relation étroite. Il s’agissait plutôt d’une espèce sœur d’un ancêtre qui a conduit aux humains modernes.

Lire la suite: L’ADN humain le plus ancien au monde trouvé dans une dent de cannibale vieille de 800000 ans

L’un des outils en pierre distinctifs, fabriqué avec une ancienne technologie de taille du silex connue sous le nom de Nubian Levallois, trouvé sur le site archéologique du désert du Néguev. (Crédit image: Emil Eladjem / Israel Antiquities Authority)

Quand les humains modernes (Homo sapiens) ont quitté la Corne de l’Afrique il y a environ 130 000 ans, ils ont parcouru la péninsule arabique. Mais quel chemin ont-ils emprunté? Maintenant, les scientifiques ont une idée, après avoir trouvé dans le désert du Néguev en Israël des pointes de silex pointues, fabriquées par l’homme, qui ressemblent à des « miettes de pain » marquant une route ancienne, selon des recherches en cours à l’Autorité des antiquités d’Israël.

Lire la suite: Des miettes de pierres anciennes révèlent une migration humaine précoce hors d’Afrique

Il s’agit de la première empreinte humaine découverte à Alathar et de son modèle d’élévation numérique correspondant. (Crédit d’image: Stewart et al., 2020)

Alors, où exactement les humains ont-ils marché dans la péninsule arabique? Les scientifiques connaissent au moins quelques endroits exacts. Les chercheurs ont trouvé des empreintes humaines vieilles de 120000 ans parmi celles d’autres animaux anciens conservés dans un ancien lit de lac dans le désert de Nefud en Arabie saoudite. Ces empreintes sont la première preuve de Homo sapiens dans la péninsule arabique, ont déclaré les chercheurs. Pendant ce temps, la péninsule arabique était verte et parsemée de lacs, un lieu hospitalier pour les humains en migration.

Lire la suite: Les empreintes préhistoriques du désert sont les premières preuves pour les humains de la péninsule arabique

5. Les premiers Américains sont arrivés il y a 30 000 ans

Les archéologues explorent la vaste grotte Chiquihuite dans les hautes terres du Chiapas au nord-ouest du Mexique. (Crédit d’image: Devlin A. Gandy)

Les premières personnes à avoir mis les pieds dans les Amériques sont peut-être arrivées il y a 30 000 ans, selon deux nouvelles études. C’est beaucoup plus tôt que les chercheurs ne le pensaient auparavant, certains scientifiques affirmant historiquement que les premiers Américains sont apparus il y a 13000 ans.

Dans une étude, publiée dans la revue La nature , la fouille d’une grotte isolée dans le nord-ouest du Mexique a révélé des outils en pierre fabriqués par l’homme datant d’il y a 31 500 ans. Dans l’autre étude, également publiée dans La nature , les scientifiques ont pris des données déjà publiées sur les premières activités humaines en Béringie (la région reliant la Russie à l’Amérique au cours de la dernière période glaciaire) et les ont introduites dans une équation qui a modélisé la dispersion humaine. Le modèle a montré que les premiers humains sont probablement arrivés en Amérique du Nord il y a au moins 26 000 ans.

Cependant, les Amériques étaient peu peuplées il y a très longtemps. Il n’y a pas eu de boom démographique jusqu’à il y a 14 700 ans, alors que la dernière période glaciaire commençait à se terminer, selon cette dernière étude.

Lire la suite: Les premiers Américains sont peut-être arrivés sur le continent il y a 30000 ans

6. Diversité ancienne

La position d’origine du squelette reste à l’intérieur de la grotte submergée de Muknal. Ces vestiges datent d’il y a environ 10 000 ans et appartenaient à un mâle adulte. (Crédit d’image: Jerónimo Avilés)

Tout comme aujourd’hui, il y a des milliers d’années, les Amériques étaient un endroit diversifié. Une analyse de quatre anciens crânes trouvés dans des grottes sous-marines de l’État mexicain de Quintana Roo montre que ces individus ne se ressemblaient en rien: un crâne ressemblait à des gens de l’Arctique, un autre a des caractéristiques européennes, un troisième ressemble aux premiers peuples d’Amérique du Sud et le dernier ne ressemble à aucune population.

Les crânes datent d’il y a 13000 à 9000 ans, juste au moment où la dernière période glaciaire se terminait, selon l’étude publiée dans la revue PLOS One .

Lire la suite: Les crânes des anciens Nord-Américains suggèrent de multiples vagues de migration

7. Mineurs sophistiqués

Avec seulement une lampe de poche pour éclairer le chemin, un plongeur explore l’ancienne mine d’ocre. À la fin de la dernière période glaciaire, ces grottes étaient sèches, mais auraient été dépourvues de toute lumière naturelle. (Crédit d’image: © CINDAQ.ORG)

Ces mêmes grottes mexicaines, qui sont maintenant sous l’eau, ont caché un autre secret, ont appris les scientifiques en 2020. Pendant des années, les plongeurs ont trouvé les squelettes d’anciens peuples, y compris les crânes mentionnés ci-dessus. Cela a soulevé la question: que faisaient les anciens là-bas en premier lieu?

Maintenant, de nouvelles preuves suggèrent que certaines de ces personnes anciennes étaient des mineurs. Il y a environ 12000 à 10000 ans, les anciens ont exploité les grottes à la recherche d’ocre minérale rouge et ont laissé des traces de leur travail, y compris les restes calcinés d’incendies, des outils en pierre et des marqueurs de pierre afin de ne pas se perdre dans le labyrinthe noir. L’ocre était utilisée pour les rituels et les activités quotidiennes, y compris éventuellement comme insectifuge ou comme écran solaire.

Lire la suite: Un camp minier de l’ère glaciaire retrouvé « figé dans le temps » dans une grotte sous-marine mexicaine

8. Les tout-petits ont toujours été agités

L’excavation d’une piste de 0,9 mile (1,5 km) montrant un voyage aller-retour par un soignant et un enfant du Paléolithique il y a plus de 10000 ans. À l’époque, la playa bordait un lac maintenant asséché et aurait été boueuse et criblée de flaques d’eau. (Crédit d’image: David Bustos)

Il y a plus de 10000 ans, une femme portant un enfant sur sa hanche a posé l’enfant, l’a réajusté et l’a repris alors qu’elle continuait son voyage à travers la playa de l’actuel Nouveau-Mexique.

Les chercheurs ont découvert les empreintes de pas de cette femme et celles du tout-petit tortueux dans le parc national de White Sands. À 0,9 miles (1,5 km) de long, cette piste est la plus longue en retard pléistocène époque double piste humaine enregistrée.

Lire la suite: Des empreintes de pas vieilles de 10000 ans montrent le parcours d’un enfant en bas âge et d’un soignant

9. Population «fantôme» trouvée dans les gènes d’enfants de l’âge de pierre

L’abri sous roche de Shum Laka au Cameroun, où les sépultures ont été retrouvées. (Crédit d’image: Photo de Pierre de Maret, janvier 1994)

Quatre enfants morts jeunes il y a 8 000 à 3 000 ans dans ce qui est aujourd’hui le Cameroun avaient des secrets dans leur ADN. Après avoir analysé l’ADN des restes de ces enfants anciens, les scientifiques ont été surpris de découvrir qu’une population humaine «fantôme» auparavant inconnue avait contribué aux génomes de ces enfants.

Environ un tiers de l’ADN des enfants provenait d’ancêtres étroitement liés à des chasseurs-cueilleurs connus en Afrique centrale occidentale, ont découvert les chercheurs. Mais les deux autres tiers provenaient d’une source ancienne en Afrique de l’Ouest, y compris une « population fantôme d’humains modernes perdue depuis longtemps » qui n’était pas connue jusqu’à présent, ont rapporté les scientifiques dans l’étude, publiée dans la revue La nature .

10. Des Polynésiens et des Amérindiens connectés

Bien que l’on ne sache toujours pas si les Polynésiens ont visité l’Amérique du Sud ou les Sud-Américains ont visité la Polynésie, une chose est certaine; Certains Polynésiens ont une signature génétique indiquant que leurs ancêtres se sont associés à des peuples autochtones de Colombie il y a des centaines d’années. (Crédit d’image: Ruben Ramos-Mendoza)

De nos jours, les applications de rencontres peuvent aider les gens à trouver des partenaires. Mais il y a 800 ans, les Polynésiens et les peuples autochtones de Colombie n’avaient pas d’applications – ils avaient des bateaux, et apparemment l’un de ces groupes naviguait vers l’autre et se connectait.

Quand les chercheurs se sont penchés sur le polynésien ADN , ils ont réalisé que certains portaient une signature génétique similaire à celle des Colombiens autochtones. Mais on ne sait pas si les Polynésiens se sont rendus en Colombie puis sont retournés en Polynésie (avec leurs enfants colombiens et polynésiens), ou si les Colombiens se sont rendus en Polynésie, ont déclaré les chercheurs.

« Nous ne pouvons pas dire avec certitude qui a pris contact avec qui », a déclaré le chercheur principal de l’étude Alexander Ioannidis, chercheur postdoctoral en sciences des données biomédicales à l’Université de Stanford, à 45Secondes.fr.

Lire la suite: Polynésiens et Amérindiens se sont associés il y a 800 ans, révèle l’ADN

Publié à l’origine sur 45Secondes.fr.