10 choses importantes que les gens regrettent de ne pas avoir faites assez tôt, selon Reddit

Tout le monde vit la vie au mieux de ses capacités, cependant, tout le monde a des regrets en vieillissant. Ainsi, une personne espère devancer ses regrets en demandant à ses collègues Redditors leurs plus grands regrets dans la vie.

« Quelles sont les choses que vous regrettez de ne pas avoir commencé tôt ? » a posté « theneopilina » sur le subreddit r/selfimprovement — un endroit où les Redditors peuvent partager des conseils et des astuces utiles sur la façon dont les autres peuvent améliorer leur vie.

Quand nous sommes jeunes, nous ne savons peut-être pas comment naviguer dans la vie. Ce n’est qu’après que nous sommes devenus adultes et que nous avons acquis et appris de plus d’expériences dans la vie que nous réalisons (et regrettons souvent) les choix que nous avons faits quand nous étions plus jeunes.

Voici certaines choses que les gens ont mentionné qu’ils regrettent de ne pas avoir faites assez tôt.

1. Épargner pour la retraite (il n’est jamais trop tôt pour commencer).

« Économiser de l’argent pour votre retraite. Je sais que ça semble ridicule à ton âge. Mais croyez-moi, et je ne saurais trop insister là-dessus, lorsque vous aurez 40, 50 ou 60 ans, vous serez stressé et vous vous plaindrez de ne pas avoir commencé à économiser plus tôt.

Renseignez-vous sur l’investissement et placez une petite partie de chaque chèque de paie dans un fonds d’investissement. Cela fera la différence entre le fait que le dernier tiers de votre vie soit heureux et stressant.

2. Prendre soin de son corps et de son esprit.

« Je suis du genre à vouloir toujours travailler et m’améliorer. Je me souviens d’un semestre où je m’entraînais dans un réacteur nucléaire, suivant une charge complète de cours d’ingénierie et faisant des recherches sous la direction d’un professeur, tout en suivant un cours de fitness et en traînant avec des amis.

Ça m’a putain de détruit. Alors maintenant, je fais beaucoup moins de travail… Ces jours-ci, c’est ce qui compte. Pas l’idéal de faire tout ce que je dois faire, mais de faire tout ce que je peux sans me suicider et faire de réels progrès.

3. Garder de saines habitudes alimentaires.

« Je vous conseillerais de commencer à prendre conscience de la nourriture que vous mangez ; Je ne veux pas dire commencer à suivre un régime ou à vous soucier de la nourriture, mais considérez comment ce que vous mangez alimentera votre corps.

Ce n’est pas si évident pour nous quand nous sommes plus jeunes, mais nous sommes à l’âge où cela commence à affecter notre bien-être de manière plus évidente (votre énergie, votre humeur, votre corps, etc.).

4. Prioriser et protéger votre santé mentale.

« Aller en thérapie pour régler les problèmes de santé mentale de mon enfance. [Don’t] avoir peur de demander de l’aide ou du soutien si [you] sentir que vous en avez besoin. Je pense que j’aurais eu une meilleure expérience à l’université si j’avais abordé mon anxiété/dépression pendant l’université, mais que j’avais attendu après l’université pour le faire.

5. Poursuivre vos passions.

« Je regrette de ne pas avoir suivi mes passions. Je voulais être cinéaste et au départ, quand j’ai eu 18 ans, je voulais vendre [off] l’essentiel de mes affaires et partir pour LA et travailler dessus. Lorsque le moment est venu de le faire, j’ai eu peur du changement de vie massif que cela entraînerait.

Je ne savais pas comment l’aborder et je n’avais personne vers qui me tourner pour obtenir des conseils ou quoi que ce soit. Maintenant, je suis endetté de l’école de cinéma et j’ai un travail qui ne m’intéresse pas beaucoup.

6. Être sélectif dans le choix de votre partenaire.

« Lorsque vous choisissez un partenaire de vie, regardez comment lui et ses parents gèrent l’argent. S’ils ne sont pas bons dans ce domaine, cela vous affectera. L’amour est grandiose, être fauché et stressé ne l’est pas.

« Absolument. Ne vous mariez pas simplement parce que cela semble être la bonne chose à faire. Prenez votre temps pour trouver votre partenaire et apprenez vraiment d’où il vient. La dynamique familiale peut en dire tellement.

7. Tenir bon.

« Parler pour moi-même. Il y a eu de multiples incidents où j’ai gardé le silence et je ne me suis pas défendu/défendu. Je regrette toutes ces fois.

« Vraiment difficile! Celui-ci est énorme. Peu importe leur « jeune/vieux », peu importe leur relation avec vous (ou juste un étranger), peu importe leur autorité. En fin de compte, vous valez autant que quiconque a déjà mis le pied sur cette belle terre.

8. Voyager et découvrir la vie en dehors de votre zone de confort.

« Voyagez et vivez plus. Faites le voyage. Allez au festival. Aller skier. Visitez l’Amérique centrale. Partez en randonnée dans l’arrière-pays. Vous vous souviendrez de ces expériences pour toujours. Vous gagnerez une nouvelle perspective. Vous serez plus intéressant et probablement meilleur pour eux aussi.

9. Faire de l’exercice et repousser ses limites physiques.

« Plus tôt vous commencez une activité physique régulière [exercise], plus il aura d’impact sur votre santé pour le reste de votre vie. À 18 ans, vous avez des niveaux d’hormones et du cartilage dont vous vous souviendrez dans des années, quoi qu’il arrive.

Trouver un [exercise] vous aimez, quelque chose qui vous fait savourer dans la fatigue. Associez-le à un bon sommeil et à une alimentation propre et équilibrée pour voir le véritable potentiel de votre corps.

10. Suivre votre hygiène dentaire.

« Prendre soin de mes dents. J’étais au début de la vingtaine avant de comprendre à quel point les soins dentaires sont importants. »

« Deuxièmement, je n’ai que 27 ans, j’ai eu 4 canaux radiculaires et une tonne de caries retirées. Je viens de faire faire 2 canaux radiculaires l’année dernière et cela a coûté beaucoup d’argent. Ce n’est pas comme si je négligeais mes dents non plus, mais toujours paresseux avec la soie dentaire. Prenez l’habitude d’utiliser la soie dentaire !

Sanika Nalgirkar, MFA est une écrivaine qui couvre des sujets de divertissement et d’actualité, de style de vie et de culture pop.