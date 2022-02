10 choses controversées à propos de Rihanna que tout le monde ignore

Selon Billboard, Rihanna a été accusée de plagiat pour sa chanson à succès de 2015, « Bitch Better Have My Money ».

Les fans de l’artiste Just Brittany ont souligné les similitudes de son morceau « Betta Have My Money » sorti en février 2014. Les crochets des deux chansons seraient extrêmement similaires, à l’exception de la mélodie.

L’auteur de la chanson de Rihanna, Bibi Bourelly, s’est entretenu avec Vibe, disant qu’elle « s’est sentie un chemin » après avoir entendu les allégations.

« C’est comme si tu consacrais [your] toute la vie à quelque chose, tu sais? Vous vous battez pour quelque chose et vous y mettez le travail, et vous sacrifiez du temps, comme vos parents vous ont dit de le faire pour « réussir », juste pour que lorsque vous atteignez enfin une victoire et qu’il est temps de célébrer, un obstacle est là pour tirer vous reculez à nouveau », a déclaré Bourelly.