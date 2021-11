10 choses à savoir sur Jean Reno, l’acteur français de « Who Killed Sara ? » 3

Après deux saisons réussies de « Qui a tué Sara ?« , Netflix a renouvelé la série pour un troisième volet dont le tournage a commencé en octobre 2021. Par conséquent, les fans du drame créé par José Ignacio Valenzuela sont à l’affût des nouvelles sur l’intrigue et le casting, et le 10 novembre , Il a été annoncé que , une star internationale à ajouter au casting.

Il s’agit de Jean Reno, acteur français connu pour ses rôles dans des films tels que «Lion » et « Le grand bleu», Tous deux réalisés par Luc Besson. En outre, il a travaillé sur des films américains tels que « French Kiss » (1995) avec Meg Ryan et Kevin Kline, « Mission : Impossible » (1996) avec Tom Cruise, « Rōnin » (1998) avec Robert De Niro, et « Godzilla » (1998 ) avec Matthew Broderick.

Détails de son personnage dans la troisième saison de « Qui a tué Sara ?”, Mais cela contribuera sans aucun doute beaucoup à l’histoire mettant en vedette Manolo Cardona, Carolina Miranda. Pour l’instant, on vous dit 10 choses que vous devez savoir sur Jean Reno.

1. QUEL EST LE VRAI NOM DE JEAN RENO ?

Jean Reno, née Juan Moreno et Herrera Jiménez, est né à Casablanca, au Maroc, le 30 juillet 1948. Parce que ses parents étaient des exilés espagnols du régime franquiste, il parle couramment l’espagnol. Il a une petite sœur, Maria Teresa (Marie-Thérèse), également de nationalité française.

2. COMMENT EST VENU VOTRE INTÉRÊT POUR LA PERFORMANCE ?

Depuis qu’il était petit, il s’intéressait beaucoup au cinéma. À 17 ans, il s’installe en France métropolitaine et étudie au Cours Simon. Après avoir effectué son service militaire en Allemagne, il revient au pays gaulois pour se former dans une compagnie de théâtre avec Didier Flamand et devenir comédien.

Jean Reno et Jean-Marc Barr dans « Deep Blue », un film italo-français-américain de 1988 réalisé par Luc Besson (Photo : 20th Century Fox)

3. COMMENT A COMMENCÉ VOTRE CARRIÈRE ?

La carrière d’acteur de Jean Reno a commencé avec des rôles crapuleux, en raison de sa stature. Mais grâce à son amitié avec Luc Besson, il incarne des personnages au parcours plus bienveillant. Plus tard, il jouera dans des rôles comiques et héroïques. Parmi ses premiers films figurent « Nikita » (1990), « Le Grand Bleu » (1988) et « Lion» (1994), avec Natalie Portman.

Jean Reno a joué dans le film « León, le professionnel » avec Natalie Portman (Photo: Columbia Pictures)

4. À QUELS FILMS AMÉRICAINS AVEZ-VOUS PARTICIPÉ ?

L’acteur français a travaillé dans plusieurs films américains, tels que « French Kiss » (1995), « Mission : Impossible » (1996), « Godzilla« (1998) et s’est vu proposer le rôle de l’agent Smith dans » The Matrix « , mais l’a refusé. En 2006, il apparaît dans « La Panthère Rose » dans le rôle de Gilbert Ponton, et dans « Le « Da Vinci Code« Par Ron Howard, en tant que capitaine Bezu Fache.

On lui a offert le rôle de l’agent Smith dans « The Matrix », mais Jean Reno l’a refusé (Photo: Warner Bros.)

5. DANS QUELS FILMS FRANÇAIS AVEZ-VOUS PARU ?

Jean Reno Il a participé à des films tels que « Les Visiteurs » (1993), « Les fleuves de couleur pourpre » (2000) avec Vincent Cassel et « Les fleuves de couleur pourpre 2 » (2004) avec Benoît Magimel.

6. QUELLES RECONNAISSANCES AVEZ-VOUS REÇU ?

Lors du défilé du 14 juillet 1999, le président de la République, Jacques Chirac, l’a nommé chevalier de la Légion d’honneur. En 2006, il a reçu le titre de fils adoptif de la Province de Cadix. Un an plus tard, il est récompensé par le Giraldillo de Oro au Festival du film européen de Séville pour sa « carrière prolifique et réussie ».

En 2011, elle a reçu, avec l’actrice Carmen Maura, le VIIIe Prix Dialogue (Prix) de l’Association d’amitié franco-espagnole en reconnaissance de sa contribution aux relations entre la France et l’Espagne dans le domaine culturel et cinématographique. L’année suivante, il a reçu le prix honorifique du Festival du film de Giffoni et, le 29 décembre 2015, le gouvernement espagnol lui a décerné la Médaille du mérite des beaux-arts.

Jean Reno recevant le Crystal Globe Award pour sa contribution artistique exceptionnelle au cinéma mondial des mains du président du Festival international du film de Karlovy Vary (Photo : Michal Cizek / AFP)

7. LA VOIX DE MUFASA ET DORAEMON ÉTAIT-ELLE ?

Le célèbre acteur français a exprimé Mufasa dans la version française de « Le Roi Lion », un rôle joué à l’origine par James Earl Jones. En outre, il a dépeint Doraemon dans une série de publicités Toyota au Japon, dans le cadre de la campagne « ReBorn ».

8. QUI EST LA FEMME DE JEAN RENO ?

Jean Reno épouse Geneviève une première fois en 1977, mais divorce en 1988, et se remarie en 1995 avec le mannequin polonais Nathalie Dyszkiewicz, dont il se sépare en 2001. Le 29 juillet 2006, il épouse le mannequin et actrice britannique Zofia Borucka, en la ville des Baux-de-Provence, dans le sud de la France.

Jean Reno et son épouse, l’actrice Zofia Borucka, arrivant à l’ambassade britannique à Paris pour assister à un dîner de visite du prince britannique et de son épouse, le 17 mars 2017 (Photo : Geoffroy Van Der Hasselt / AFP)

9. COMBIEN D’ENFANTS JEAN RENO A-T-IL ?

Avec sa première épouse, il a deux enfants : Sandra, née en 1978, Mickael, né en 1980. Avec son deuxième également, Tom, né le 10 janvier 1996, et Serena, née le 28 juin 1998. Avec son Le dernier couple a Cielo, né à New York en juillet 2009, et Deanon, né en septembre 2011. De plus, Reno est le grand-père d’Ange, né en septembre 2013 et le premier enfant de leur aîné. la fille.

10. « QUI A TUÉ SARA » EST VOTRE PREMIÈRE SÉRIE EN ESPAGNOL ?

Non, Jean Reno fait partie du casting de « Une affaire privée», Une série espagnole de Amazon Prime Vidéo avec Aura Garrido et l’acteur français ; créé par Ramón Campos, Teresa Fernández-Valdés et Gema R. Neira, directeurs de Bambú Producciones.