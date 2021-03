10 choses à savoir sur Hande Erçel, l’actrice qui joue Eda Yıldız dans «L’amour est dans l’air»

Si vous faites partie de ceux qui sont devenus accro au feuilleton turc « L’amour est dans l’air » (Sen Çal Kapımı, dans sa langue d’origine), vous avez sûrement été également captivé par les protagonistes de cette comédie romantique: Serkan Bolat, jeune héritier d’une grande fortune, et Eda Yildiz, un fleuriste.

Selon l’intrigue, la fille perd la bourse qui lui permettrait d’étudier en Italie à cause du garçon, qui, pour réparer son erreur, lui propose de rendre tout ce qu’elle a perdu, mais elle doit d’abord se faire passer pour sa fiancée; Bien que la relation n’ait pas été bonne au début, elle change radicalement au fil des jours, un amour naissant.

Parce que les téléspectateurs étaient fascinés par l’interprétation des deux personnages interprétés par Kerem Bürsin et Hande Erçel, nous vous présentons 10 faits que vous devez savoir sur l’actrice qui a volé de nombreux cœurs.

1. NAISSANCE ET ÂGE

Hande Erçel est née le 24 novembre 1993 à Bandırma, en Turquie. Actuellement, l’actrice et mannequin a 27 ans.

2. DIPLÔME EN ARTS

Il a étudié à l’Université des Beaux-Arts Mimar Sinan d’Istanbul, où il est diplômé de la Faculté des Beaux-Arts, son autre grande passion.

3. VOTRE PÈRE NE VOULAIT PAS QUE VOUS SOYEZ UN MODÈLE

Elle a commencé sa carrière de mannequin il y a plusieurs années. C’est en 2012 qu’il a commencé à poser pour des lunettes photographiques malgré l’opposition de son père, qui souhaitait qu’il étudie la médecine.

4. MISS TURQUIE

Après avoir défilé sur les podiums, Hande Erçel a reçu plusieurs offres de diverses agences. Cette année-là, elle a participé au règne de son pays et a été couronnée du titre de Miss Turquie. Non seulement cela; depuis, en décembre 2020, elle a été nommée « La plus belle femme du monde » dans un classement réalisé par Top Beauty World.

5. ENTRER LA PERFORMANCE

Ayant remporté le concours de beauté le plus important de son pays, cela l’a aidée à percer dans le monde du théâtre.

6. DÉBUT DE VOTRE CARRIÈRE

Les premières séries auxquelles il a participé en tant que personnage secondaire étaient: «Tatar Ramazan» (2013), «Çalıkuşu», «Çılgın Dersane Üniversitede» et «Hayat Ağacı», tous datant de 2014.

7. LEADER

Après quatre brèves participations, toutes les séries qui ont suivi ont été réalisées par elle. Ce sont: «Güneşin Kızları» (2015-2016), «Aşk Laftan Anlamaz» (2016-2017), «Siyah İnci» (2017-2018), «Halka» et «Azize» (2019), et celui que nous voir « Sen Çal Kapımı ».

8. RÉCOMPENSÉ

Il a remporté deux Golden Butterfly Awards. Une en 2015 dans la catégorie «Étoile montante» pour son travail dans «Güneşin Kızları» et en 2017 comme «Meilleure actrice de comédie» pour «Aşk Laftan Anlamaz», entre autres récompenses.

9. FILM ET MUSIQUE

Hande Erçel fera ses débuts au cinéma et le fera en tant que protagoniste de « Mest-i Aşk, » (« Enivré d’amour », en espagnol), un film turco-iranien. De même, elle a participé à des clips vidéo, en 2017, elle est apparue dans le clip vidéo d’un artiste turc nommé Demir Yagmur.

10. INSTAGRAM ET LOISIRS

Elle est devenue l’actrice turque la plus suivie sur Instagram avec 19,8 millions d’abonnés. Parmi ses loisirs, en plus de voyager, il aime nager.