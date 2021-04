10 choses à propos de Song Kang, acteur de « Love Alarm », « Sweet Home » et « Navillera »

Song Kang, connu pour jouer Hwang Sun-oh dans « Alarme d’amour”Est ​​un acteur sud-coréen qui a étudié l’art cinématographique à l’Université Konkuk. Mais ce n’est pas son seul projet important, il a également participé à des séries telles que « The Liar and His Lover », « Sweet home » et « Navillera ».

Cet acteur né le 23 avril 1994 est sous la direction de l’agence Namoo Actors, qui compte parmi ses rangs des interprètes de renom tels que Park Min-young, Moon Chae-won, Lee Joon-gi, Shin Se-kyung, parmi autres. Mais si tu veux savoir Song kang continuer la lecture.

1. SON PREMIER K-DRAMA

En mars 2017, à tout juste 22 ans, il rejoint le casting de la série sud-coréenne «The Liar and His Lover», où il incarne Baek Jin-woo, le guitariste du groupe «Mush & Co» amoureux de la chanteuse du groupe et son ami Yoon So-rim (Joy).

Avant de devenir célèbre avec « Love Alarm », l’acteur avait participé à « The Liar and His Lover » (2017) et « Man Who Sets the Table » (2018). (Photo: @songkang_b)

2. AUTRES PAPIERS

En septembre de la même année, il rejoint le casting récurrent de la série « Man Who Sets the Table », où il incarne Kim Woo-Joo, le demi-frère de Jung Tae-yang (On Joo-wan) qui travaille au « Mattress Store ».

3. «LOVE ALARM» ÉTAIT SA PREMIÈRE ÉTOILE

Avec Kim So-Hyun et Jung Ga-Ram, Song Kang a été l’un des chefs de file de « Alarme d’amour», Drame de Netflix ce qui lui a permis d’acquérir une renommée mondiale et de décrocher plus d’offres d’emploi, comme le rôle principal dans « Sweet Home ».

4. BATTRE PLUS DE 900 CANDIDATS POUR LE RÔLE SUN-OH

Pour décrocher le rôle de Hwang Sun-oh, il a dû surmonter plus de 900 acteurs et artistes qui aspiraient à décrocher le rôle principal. Dans une interview avec Hype, le réalisateur de la série a révélé que « l’aura innocente et sentimentale » de Song l’avait aidé à obtenir le rôle.

Song Kang a joué Hwang Sun-oh dans «Love Alarm» (Photo: Netflix)

5. A ÉTÉ PRÉSENTATEUR DE PROGRAMMES MUSICAUX

Comme d’autres acteurs coréens, Song kang Il était l’hôte de l’émission de musique populaire Inkigayo, dans son cas, il a occupé ce rôle du 18 février au 28 octobre 2018. De plus, il a travaillé aux côtés de Mingyu de SEVENTEEN et de Jung Chae-Yeon de DIA.

L’acteur et mannequin a animé divers spectacles tels que: « Salty Tour », « Survival », « The Eight » et le programme K-pop « Inkigayo ». (Photo: @songkang_b).

6. VIDÉO MUSICALE STARRED

Kang est apparu dans deux vidéoclips en 2017 intitulés « Sweet Summer Night » de The Ade et « Love Story » de Suran. En 2019, il a fait une autre apparition dans un MV pour la chanson de Vibe ‘Call Me Back’.

7. JE VOULAIS ÊTRE ARCHITECTE

Quand il n’était qu’un enfant, Kang voulait être architecte ou designer de meubles. «J’ai vu de superbes photos et j’ai pensé que je voulais le faire, mais ce n’était pas facile. Je ne savais pas par où commencer », a-t-il déclaré à Preview. Mais cela a changé après avoir vu la performance de Leonardo Dicaprio dans « Titanic ».

Song Kang voulait être architecte avant de devenir acteur (Photo: @songkang_b)

8. C’EST UN FANATIQUE DE BTS

En tant qu’hôte d’Inkigayo, il a écouté diverses chansons de BTS et les a même vues sur scène, alors il est devenu fan. « J’ai déjà entendu des chansons d’idoles, mais après avoir été MC pour Inkigayo, j’ai réalisé qu’il y avait une énergie différente », a-t-il déclaré à SpoTV News dans une interview. «Mon cœur a particulièrement battu quand j’ai vu BTS. Je suis tombé amoureux de son cadre. Ils sont tous si mignons et cool. Je ne pense même pas pouvoir rivaliser avec eux. «

9. AIME LIRE

Song kang Il a raconté dans plusieurs interviews qu’il lit souvent des romans policiers pour se détendre. «Quand il s’agit de vidéos, il n’y a pas de place pour mon imagination. Dans un roman, même une seule phrase peut être exprimée de différentes manières. Je pense que je suis devenu plus expressif après avoir utilisé mon imagination », a-t-il avoué à Cosmopolitan Korea.

Song Kang aime lire (Photo: Netflix)

10. NAVILLERA

Le 22 mars 2021, il rejoint la distribution principale de la série «Like Butterfly», également connue sous le nom de «Navillera», où il incarne Lee Chae-rok, un talentueux danseur de ballet émergent de 23 ans qui se blâme souvent pour ses fréquentes blessures.