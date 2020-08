10 astuces dont vous avez besoin pour mieux gagner en indépendance

Quitter la maison est l’une des étapes les plus importantes de notre vie. Cela signifie que nous devons commencer à nous débrouiller seuls, maintenez une alimentation saine (qui ne dépendra que de nous), mettez des machines à laver, gardez la maison propre… Bref, toutes ces choses que vos parents faisaient et maintenant c’est à vous.

Que vous ayez vécu seul pendant longtemps ou que vous soyez novice en matière de soins personnels, il est temps de partager avec vous le décalogue que tout jeune homme indépendant doit avoir pour survivre sans se tourner vers nos parents.

Des astuces qui vous aideront si vous vivez seul

1- Les Tuppers sont vos meilleurs alliés

L’un des plus gros problèmes auxquels nous sommes confrontés lorsque nous vivons seuls est de savoir comment organiser nos repas. La plupart d’entre nous ont peu de temps et nous n’aimons pas le passer à cuisiner, nous avons donc tendance à recourir aux aliments recommandés. Cuisiner un jour par semaine et économiser des tuppers pour le reste de la semaine peut nous aider.

2- La brosse à dents votre meilleur ami du ménage

Une des choses que vous découvrez lorsque vous déménagez pour vivre seul est que les objets ont plus d’utilisations que vous ne le pensiez. Par exemple, vous pouvez utiliser la brosse à dents pour enlever la graisse incrustée dans la baignoire ou les rainures entre les carreaux.

3- jus de citron

En plus d’être un diurétique naturel puissant, le jus de cet agrume est idéal pour éliminer l’odeur de vos pipes.

4- Un conteneur, des milliers de vies

Avant de jeter quoi que ce soit, Vérifiez quelle autre utilisation vous pouvez en faire objet. Par exemple, le Néscafé ou les contenants de conserve sont utiles pour stocker tout ce dont vous avez besoin. Bien sûr, n’oubliez pas de lui donner un bon lavage.

5- Les sacs à provisions sont utilisés pour les ordures

Conserver les sacs à provisions et les utiliser comme sacs à ordures est une excellente méthode d’économie.

6- Les épices

Les épices transforment n’importe quel repas en une petite délicatesse. Ils ajoutent une saveur différente à votre plat et vous aider à réduire votre consommation de sel.

7- Profitez des restes

Le temps et l’argent ne sont pas quelque chose que vous oubliez si vous venez de quitter le nid. Cuisiner pour une personne est parfois compliqué, surtout si vous venez d’une famille nombreuse, où vous étiez toujours nombreux. Les restes peuvent devenir un délicieux repas, vous avez juste besoin d’un peu d’imagination.

8- Vous n’avez pas besoin d’un fer à repasser

L’une des tâches ménagères que la plupart des gens détestent est le repassage. Alors si vous vivez seul et que vous ne voulez pas perdre votre journée à repasser, nous vous donnons un truc. Si vous suspendez vos vêtements en l’air, au lieu d’utiliser le sèche-linge et de bien les étirer avant de le faire, vos vêtements sécheront et auront l’air de les avoir repassés.

9- Bicarbonate

Une cuillère à soupe de bicarbonate de soude peut vous aider à éliminer les taches d’encre, de la sueur et même du sang.

10- pain et sucre

Vous avez sûrement déjà essayé de prendre une cuillerée de sucre pour le café et c’est tellement difficile que vous n’avez rien pu extraire. Un morceau de plan emballé dans du plastique à l’intérieur du pot de sucre peut être votre solution.

Ne vous inquiétez pas, vivre seul n’est pas aussi compliqué qu’il y paraît et si vous suivez ces conseils, ce sera beaucoup plus facile.

Et vous, osez-vous partir vivre loin de la maison de vos parents?

Source: Wide Open Eats