10 artistes volés en plein jour par les nominations aux Grammy Awards

The Weeknd, Hayley Williams et Rina Sawayma ne sont que quelques-unes des stars que les Grammys ont snobées dans leurs nominations pour 2021.

Les nominations aux Grammy Awards 2021 ont finalement été annoncées et, comme toujours, certains grands artistes ont été laissés de côté cette fois.

Hier (25 novembre), les Grammys ont dévoilé les nominations pour leur cérémonie 2021. Beyoncé, Dua Lipa et Taylor Swift ont mené le peloton avec des stars bien-aimées comme Megan Thee Stallion, Chloe x Halle et Harry Styles qui ont remporté leurs toutes premières nominations à la cérémonie de remise des prix. Le spectacle aura lieu le 31 janvier 2020. Nous avons hâte de voir qui remportera les prix.

Cependant, ce serait une cérémonie de remise de prix sans snob. Voici seulement 10 des artistes qui ont été exclus de la liste 2021.



1) Le Weeknd

Le snob le plus choquant de cette année est sans doute The Weeknd. En 12 mois, le chanteur de 30 ans a été une force imparable sur les charts. ‘Heartless’ et ‘Blinding Lights’ étaient tous deux des célibataires numéro 1 et Après des heures est l’un de ses albums les plus acclamés par la critique à ce jour.

Réagissant à la nouvelle, The Weeknd a tweeté: “Les Grammys restent corrompus. Vous me devez, mes fans et la transparence de l’industrie …”

Les Grammys restent corrompus. Vous me devez, mes fans et la transparence de l’industrie … – Le Weeknd (@theweeknd) 25 novembre 2020

2) Hayley Williams

Paramore n’a été nominé que pour quatre Grammy Awards, donc ce n’est pas une surprise de voir Hayley Williams se faire snober, mais cela ne le rend pas moins décevant. Son premier album solo Pétales pour l’armure est facilement l’une des sorties les plus intéressantes et passionnantes de l’année.

Jamais une humble icône, Hayley a tweeté: “Arrêtez de m’envoyer des excuses pour ne pas avoir obtenu un nom LOL pmore été nominé et même gagné. Merci pour votre douceur mais arrêtez! Les femmes qui dirigent le rock et les noms alternatifs sont l’histoire et le moment.”

arrêtez de m’envoyer des excuses pour ne pas avoir obtenu un nom LOL pmore été nominé et même gagné. merci pour ta douceur mais arrête! les femmes menant le rock et les alt nom’s sont l’histoire et le moment. – hayley de Paramore 🌺 (@yelyahwilliams) 24 novembre 2020

3) Rina Sawayama

Quiconque a porté une attention particulière à la musique ces derniers temps sait que Rina Sawayama est actuellement l’une des artistes les plus importantes de l’industrie. Non seulement elle repousse les limites de la pop sur son premier album SAWAYAMA mais elle met aussi sur un spectacle incroyable. Il ne fait aucun doute qu’elle méritait une nomination pour le meilleur nouvel artiste.

En réponse au contrecoup de son manque de nominations, Rina a tweeté: “Je vous aime tous tellement !!!!!! ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ Je vous suis reconnaissante, et je suis vvvv reconnaissante pour tout cette année en ces moments difficiles !! je suis juste excité de vous donner plus de nouvelle musique !!!!!! ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ♥ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ♥ ♥ ♥ ️ ️ ️ ♥ ♥ ♥ ️ ️ ♥ ♥ ♥ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️. “

je t’aime tellement !!!!!! ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ ♥ ️ Je vous suis reconnaissant, et je suis vvvv reconnaissant pour tout cette année dans des moments aussi difficiles !! je suis juste excité de vous donner plus de nouvelle musique !!!!!! * – RINA SAWAYAMA (@rinasawayama) 24 novembre 2020

4) Brindilles FKA

FKA Twigs ne manque jamais d’impressionner et son deuxième album Magadelene a été salué par la critique à peu près universelle. Expérimental, émouvant et captivant, il y avait un disque nominé aux Grammy Awards écrit partout.

Twigs n’a pas abordé le manque de nominations, mais les fans se sont tournés vers Twitter pour exprimer leur frustration.

5) BLACKPINK

La K-Pop est notoirement négligée aux Grammys. Les BTS viennent tout juste de gagner leur première nomination lors de la cérémonie pour leur chanson en anglais “ Dynamite ” et BLACKPINK ne figurent nulle part sur la liste de cette année. Avec deux singles à succès dans la période d’éligibilité, les fans espéraient obtenir une certaine attention ou au moins une nomination pour le meilleur nouvel artiste.

Un fan a tweeté: “ce n’est pas la perte de Blackpink, c’est la perte des grammys”.

Ce n’est pas la perte de Blackpink, c’est la perte des grammys – celina (@lovedsickgirls) 24 novembre 2020

6) Halsey

Les Grammys ont une histoire de négliger les contributions de Halsey à la musique et cette année n’est pas différente. Maniaque est l’un des albums les plus vendus de 2020 et présente des succès tels que «Without Me», «Graveyard» et «You should be sad». On ne sait pas pourquoi elle a de nouveau été ignorée.

Jamais du genre à s’attarder sur ce qui aurait pu être, Halsey a félicité Phoebe Bridgers pour ses nominations. Elle a tweeté: “Holy fuck @phoebe_bridgers !!!!!!!!!”.

7) Kehlani

Kehlani est actuellement l’une des voix les plus cohérentes du R&B. Qu’elle publie sa propre musique à succès ou qu’elle saute sur un long métrage, les fans ne peuvent pas se lasser de son ton caractéristique. Son dernier album Top 2, C’était bon jusqu’à ce que ce ne soit pas, est facilement l’un des records les plus remarquables de l’année.

Et ce n’est pas seulement Kehlani qui a été snobé dans la catégorie R&B. Teyana Taylor souligne qu’elle, Kehlani, Brandy., HER, Summer Walker, Victoria Monét, Jhene Aiko, JoJo, Ari Lennox, SZA et Tinashe ont tous raté les nominations.

8) Mac Miller

Après avoir été nominé pour le meilleur album de rap pour La natation en 2019, les fans de Mac Miller espéraient que le regretté rappeur obtiendrait une nomination pour son album posthume Cercles. La protection a reçu des critiques élogieuses de la part des critiques et est considérée par beaucoup comme l’une de ses meilleures œuvres.

Un fan a tweeté: “Mac Miller méritait au moins une nomination pour Circles.”

Mac Miller méritait au moins une nomination pour les cercles. – King Wow (@wowthatshiphop) 24 novembre 2020

9) Selena Gomez

Selena Gomez n’a jamais reçu de nominations aux Grammy Awards, mais les fans espéraient que son premier single numéro 1 “ Lose You to Love Me ” changerait les choses. La chanson figurait sur de nombreuses listes des meilleures chansons de 2019 grâce à la voix brute de Selena. Son dernier LP Rare a également reçu les meilleures critiques de sa carrière.

Selena n’a pas réagi à la nouvelle mais un fan a tweeté: “bien que ce soit l’une de ses chansons les plus personnelles, celle qui n’avait pas besoin de radio pour marquer son 1er numéro # 1 sur bb100, #GRAMMYs a encore snobé selena gomez ENCORE” .

bien qu’elle soit l’une de ses chansons les plus personnelles, celle qui n’avait pas besoin de radio pour marquer son 1er numéro # 1 sur bb100, la chanson qui s’est vendue à 850k la première semaine, la chanson qui a eu la deuxième plus grande semaine d’ouverture pour une femme solo seul #GRAMMYs toujours snobé selena gomez ENCORE pic.twitter.com/HAR6DNmptU – ‘(@littleselss) 24 novembre 2020

10) Miley Cyrus

Il est probable que Miley Cyrus ne passera pas en mode campagne des Grammys complet avant l’année prochaine lorsque son nouvel album Coeurs en plastique est éligible. Cependant, elle a soumis ‘Midnight Sky’ dans Record of the Year, Song of the Year et Best Pop Solo Performance uniquement pour être snobé dans les trois.

Étant donné que “ Midnight Sky ” a été considéré par beaucoup comme son meilleur à ce jour, il est dommage de ne pas le voir hocher la tête. Un fan a tweeté: “les grammys snobent miley chaque année je le jure”.

Selon vous, qui a été snobé par les Grammys?

