10 ans après le succès de Gangnam Style : qu’est devenue la vie du chanteur PSY ?

Musique

Cette année marque le dixième anniversaire du clip vidéo qui a fait sensation dans le monde entier sur Internet. Qu’est-il arrivé à votre interprète ?

© Getty10 ans après le succès de Gangnam Style : qu’est devenue la vie du chanteur PSY ?

Actuellement, les vidéos virales sont une constante dans les réseaux sociaux, mais elles n’étaient pas très courantes il y a un peu plus d’une décennie, et c’est pourquoi, étant quelque peu inédites, absolument tout le monde en parlait. C’est ce qui s’est passé avec Gangnam Style, la chanson écoutée indéfiniment en 2012 et qui fête cette année ses 10 ans. Mais, qu’est-il arrivé à PSY ?

Le 15 juillet 2012, le rappeur coréen Park Jae-sangreconnu dans le monde entier comme son pseudonyme, a créé le thème déjà mythique sur YouTube et a été instantanément un phénomène Internet. Le clip vidéo en question, d’un peu plus de quatre minutes, a dépassé le milliard de vues au cours de ses cinq premiers jours et compte actuellement un total de 4 386 707 020. Le succès commercial mondial a signifié la reconnaissance d’être un coup de pied dans ce qui est maintenant connu comme le k-popMais ce n’était pas que du bonheur.

+Qu’est-il arrivé à la vie de PSY ?

Après avoir généré un grand impact avec Gangnam Stylea apprécié le privilège que son image s’est propagée à pratiquement toute la planète et en 2013, il a essayé de faire correspondre la fureur avec de nouvelles chansons, mais malheureusement ils n’ont pas eu le même résultat. Bien qu’il ait gagné des millions de vues, rien comparé à son grand succès, car ce qui l’a amené à faire une grande dépression et a eu des rechutes dans la toxicomanie et l’alcoolisme.

« Si je suis heureux, je bois, si je suis triste, je bois, s’il fait beau, je bois, s’il fait froid, je bois. La vodka coréenne est ma meilleure amie. Je bois aussi du whisky, de la vodka, de la tequila, peu importe, je bois tous les moment de la journée. »dit-il dans une interview avec L’heure du dimanche. Là, il a également déclaré: « Après ‘Gangnam Style’, j’étais heureux, mais parfois je ne me sentais pas comme ça parce que je savais que ça allait être la chanson la plus importante de ma vie et que je ne serais plus au top. ».

Bien qu’il ne soit pas revenu sous les projecteurs et qu’il ait annoncé sa retraite il y a 5 ans, ses revenus n’ont jamais cessé et il est aujourd’hui l’un des artistes les plus millionnaires d’aujourd’hui. 2022 sera spécial pour PSYnon seulement pour le 10e anniversaire de Gangnam Stylesinon aussi parce que dans les dernières heures, il a annoncé son retour avec de nouvelles chansons qui seront disponibles à partir du 29 avril.

45secondes est un nouveau média, n’hésitez pas à partager notre article sur les réseaux sociaux afin de nous donner un solide coup de pouce. 🙂