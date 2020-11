1 million de fans de Johnny Depp signent une pétition pour retirer Amber Heard d’Aquaman 2

Plus de 100000 personnes ont également signé une pétition demandant à Johnny Depp de revenir dans Fantastic Beasts 3.

Les fans de Johnny Depp demandent à Amber Heard d’être retiré de Aquaman 2 après la sortie de l’acteur Bêtes fantastiques 3.

La semaine dernière (6 novembre), Johnny Depp a annoncé qu’il ne jouerait plus Gellert Grindelwald dans le Bêtes fantastiques la franchise. Depp a affirmé que Warner Bros. lui avait demandé de démissionner de son rôle dans les films. La nouvelle est venue quelques jours seulement après que Depp ait perdu son procès en diffamation contre le journal The Sun à cause d’un article dans lequel ils le qualifiaient de « batteur de femme ».

Depp a tenté de poursuivre le tabloïd après avoir prétendu avoir agressé son ex-femme Amber Heard. Depp a nié les allégations. Cependant, le tribunal était d’accord avec The Sun, concluant que 12 des 14 incidents présumés de violence domestique s’étaient effectivement produits. Aujourd’hui, plus d’un million de personnes ont signé une pétition demandant le licenciement de Heard Aquaman 2.

1 000 000 fans de Johnny Depp signent une pétition pour retirer Amber Heard d’Aquaman 2. Photo: Andreas Rentz / Getty Images pour ZFF, Warner Bros. Pictures

Dans une pétition de Change.org intitulée « Retirer Amber Heard d’Aquaman 2 », la créatrice Lepplady Larson écrit: « Amber Heard a été dénoncée comme agresseur domestique par Johnny Depp. Dans son procès de 50 millions de dollars, Johnny Depp décrit de nombreux incidents de violence conjugale qui il a souffert aux mains de sa (alors) femme, Amber Heard. «

Elle fait ensuite valoir: « Depuis le divorce de Heard avec Johnny Depp, elle a systématiquement croisé pour ruiner Depp à Hollywood, répétant plusieurs récits de faux incidents dans lesquels elle avait en fait abusé de Johnny Depp, mais a menti et créé de faux récits selon lesquels il était l’agresseur. »

Larson poursuit: «Les hommes sont victimes de violence domestique, tout comme les femmes. Cela doit être reconnu et des mesures doivent être prises pour empêcher qu’un agresseur connu ne soit célébré dans l’industrie du divertissement. Faites ce qu’il faut. Supprimez Amber Heard d’Aquaman 2. «

Bien que les détails du cas de Depp et Heard ne soient pas aussi clairs, plus d’un million de personnes ont signé la pétition. Plus de 100000 personnes ont également signé une pétition de Change.org demandant à Depp de revenir Bêtes fantastiques 3.

