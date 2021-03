1 million d’abonnés à Juicy Gnu – le plus grand YouTuber de jeu féminin en Allemagne

Bien que les plus grandes chaînes de jeux en Allemagne soient toujours exclusivement des hommes, les rangs des femmes influentes de jeu à forte portée ne cessent de croître. Le plus réussi YouTuber et streamer Jasmin alias « Juicy Gnu » a maintenant atteint un autre jalon majeur. Il y a quelques jours, elle a pu voir le 1 million d’abonnés complet – en tant que première joueuse allemande. Et puis on peut me féliciter chaleureusement!

Salut, c’est moi! Et je voulais encore vous remercier! 1 million sur YT 🥳 J’ai téléchargé ma première vidéo il y a presque 6 ans et maintenant nous avons atterri ici! Faites votre truc et croyez en vous! Aujourd’hui, il y a une quantité supplémentaire de Gnumilch pour tout le monde 🥛🍪🥐 #croire en toi pic.twitter.com/qzZcdc3DmM – Gnu (@Gnu_Official_) 7 mars 2021

Juicy Gnu: le joueur allemand le plus titré

L’influenceuse se positionne sur la plate-forme de vidéo et de streaming comme un exemple brillant pour la communauté des joueurs féminins et donne l’exemple d’une plus grande diversité dans l’industrie des jeux. Dans une interview avec YouTube Allemagne, la jeune femme parle de son parcours vers YouTube et vous conseille de réussir votre propre formation et seulement ensuite de transformer votre passe-temps en métier.

«J’ai commencé avec YouTube en parallèle de mes études. À l’époque, je ne savais pas que vous pouviez vraiment gagner de l’argent avec. Mais il a toujours été important pour moi d’avoir terminé un apprentissage ou un diplôme, car on ne peut jamais dire avec certitude à quel point une plateforme fonctionnera et quand le battage publicitaire finira par s’estomper », explique le joueur.

Malgré cela, elle est très fière d’avoir été la première joueuse à atteindre la barre du million sur YouTube et déclare:

«J’espère que cela inspirera d’autres créatrices à trouver l’emploi de leurs rêves dans l’industrie du jeu vidéo. De cette manière, nous pouvons faire un autre pas important vers un ratio hommes-femmes plus équilibré, parvenir à une plus grande diversité dans l’industrie du jeu et finalement promouvoir un changement dans les structures actuelles de l’entreprise. «

A des mots appropriés au grand succès de la YouTuberin Andreas Briese, Directeur général de YouTube Allemagne et Europe centrale, a trouvé:

«Je suis ravi du développement de Jasmin. […] En même temps, elle a fait de son passe-temps un métier et vit son rêve. Cela fait d’elle un modèle et une source d’inspiration pour les nombreuses joueuses qui ont trouvé leur maison sur YouTube. Toutes nos félicitations! ‘«

Juicy Gnu appartient à l’agence Spandau Instict 3

Juicy Gnu a quitté le réseau l’année dernière Allyance à l’agence de marketing d’influence Spandau Instinct 3, dont Maximilian « HandOfBlood » Knabe est l’un des fondateurs. Knabe lui-même est l’un des YouTubers et streamers les plus réussis d’Allemagne avec sa chaîne principale sur YouTube (plus de 2 millions d’abonnés) et plus de 760 000 abonnés sur Twitch.