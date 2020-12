1 Les implants mammaires d’une femme sont devenus potentiellement mortels

La télé-réalité est l’un de ces plaisirs coupables difficiles à expliquer, et Mon étrange addiction est probablement en tête de liste. C’est fascinant de regarder les passe-temps inhabituels et les obsessions des autres se dérouler à la télévision en direct. Mais les vraies histoires de certaines personnes dans cette émission de télé-réalité peuvent être tragiques. Sheyla Hershey, qui est apparue une fois sur Mon étrange addiction, a failli perdre la vie à cause de son obsession, et elle n’était pas la seule.

«My Strange Addiction» sait comment attirer les téléspectateurs

Mon étrange addiction était un spectacle, c’est exactement ce à quoi ça ressemble. Il présentait des individus qui avaient des bizarreries que la plupart des gens trouvent étranges, inhabituelles ou même inappropriées. Une femme se dit «bébé adulte». Elle porte des couches, suce une tétine et dort dans un berceau.

Un jeune homme a dépensé 100 000 € pour ressembler à Justin Bieber. Tragiquement, il est mort après une overdose de drogue.

Bien que le titre de l’émission implique que toutes les personnes ont des dépendances, c’est un peu trompeur. Beaucoup d’entre eux ont des obsessions ou des passe-temps inhabituels. D’autres – comme l’homme qui a dit être marié à une poupée – présentent des symptômes liés à leurs peurs. Il a admis à contrecœur qu’il avait peur d’être rejeté par les femmes, alors il a utilisé la poupée pour faire face à cette peur.

Les choses ne se sont pas bien passées pour certaines des personnes qui sont apparues dans la série. Certains ont été harcelés, tandis que d’autres sont décédés. Sheyla Hershey a presque rejoint leurs numéros après un accident de voiture.

Qui est Sheyla Hershey?

Sheyla Hershey est un mannequin brésilien qui est apparu sur Mon étrange addiction. Son obsession était d’avoir des implants mammaires.

Bien que les implants mammaires deviennent de plus en plus courants, Hershey les a poussés à un nouveau niveau. Selon Screen Rant, elle est passée sous le couteau plus de 30 fois et a dépensé plus de 50000 dollars. Au moment où elle a terminé, sa taille de poitrine était de 38 mm, a rapporté le Daily Mail.

Hershey voulait une poitrine plus grande, mais ses médecins ont dit que sa monture de 5 pi 3 po ne lui permettrait pas d’obtenir plus d’implants en toute sécurité. Même ainsi, Hershey a fait le Guinness World Records pour sa taille de poitrine.

Après un accident de voiture qui a provoqué une fuite de ses implants en 2010, les médecins de Hershey ont été contraints de retirer les implants et une partie de ses tissus mammaires. Cela a presque coûté la vie à Hershey, mais elle ne voulait pas vivre sans ses implants.

Contre l’avis de ses médecins, Hershey a eu plus d’implants. Dans une interview avec le Daily Mail, Hershey a déclaré: «Ne pas avoir mes seins me tuait, je ne savais pas si je pourrais survivre en 2012 sans eux.»

En vacances, Hershey s’est rendue en Amérique du Sud, où elle a passé les semaines suivantes à se faire injecter une solution saline dans sa poitrine. Hershey a admis qu’elle n’avait pas dit à son mari ce qu’elle faisait à l’époque parce qu’il ne soutenait pas ses souhaits. Surpris à son retour, il a menacé de divorcer, mais les deux ont réglé les choses.

Comment va Sheyla Hershey maintenant?

Selon la page Facebook de Hershey, la vie est belle. Elle est une mère au foyer vivant à Houston, au Texas.

Hershey est ouverte sur son parcours en chirurgie plastique et donne des interviews à des magazines et à des émissions de télévision. Selon IMDb, elle a également joué quelques rôles dans des films, tels que Hibachi humain, dernier comique debout, et Le monde… et moi.

Bien qu’elle ait failli perdre la vie à cause de ses implants, Hershey n’a aucun regret de les avoir reçues. Elle a dit qu’elle souhaitait toujours pouvoir subir plus d’opérations parce qu’elle pense que sa poitrine est encore trop petite. Mais les médecins ont refusé de le faire.

