1 L’épisode de «  Lizzie McGuire  » était si tabou à l’époque où il n’était presque pas diffusé

Avant qu’Hilary Duff ne lance sa carrière dans la musique pop (y compris plusieurs albums certifiés Platine) et une carrière cinématographique et télévisée nominée aux Emmy, elle a fait ses débuts sur Disney’s Lizzie McGuire sitcom. L’émission a été relativement de courte durée, ne diffusant que 65 épisodes de 2001 à 2004.

Il a lancé Duff à la célébrité et s’est développé dans un film de théâtre, plusieurs albums de bandes sonores et même un redémarrage moderne de Disney +, qui a récemment été abandonné. Malgré sa courte durée, Lizzie McGuire et sa distribution a abordé les défis et les aventures du collège et n’a jamais été du genre à se dérober aux situations difficiles auxquelles de nombreux jeunes adolescents sont confrontés.

Cependant, il y avait un Lizzie McGuire épisode qui l’a presque poussé trop loin et qui n’a presque jamais été diffusé.

« Lizzie McGuire » a donné aux téléspectateurs un aperçu de la vie au lycée

Hilary Duff | Matt Winkelmeyer / Getty Images pour Comedy Central, Paramount Network et TV Land

Le personnage titulaire de McGuire, joué par Duff, était un adolescent de 13 ans introverti et maladroit. L’émission (et la série de films et de romans suivants) a suivi McGuire alors qu’elle s’attaquait à de nombreuses situations difficiles auxquelles les jeunes adolescentes étaient confrontées.

De nombreux épisodes ont assumé les situations stressantes auxquelles les adolescents sont confrontés, telles que la pression des pairs, essayer d’être populaire et forger votre propre identité et votre propre but personnel. Dans tout cela, le personnage de Duff brisait souvent le quatrième mur.

En utilisant une version animée de dessin animé de McGuire, McGuire interagirait directement avec les téléspectateurs et partagerait ses pensées intérieures, ses peurs et ses inquiétudes.

Et alors que Disney Channel acceptait de discuter de choses difficiles comme la pression des pairs, il y a eu un épisode spécifique de Lizzie McGuire qui a poussé l’enveloppe un peu plus loin que la normale. C’était tellement controversé que cet épisode spécifique était presque bloqué à la télévision.

Le bas sur « Entre un rocher et un soutien-gorge »

L’épisode controversé intitulé «Entre un rocher et un soutien-gorge» faisait partie de Lizzie McGuirepremière saison et diffusée le 11 mai 2001. Dans ce document, McGuire et sa meilleure amie Miranda Sanchez (jouée par l’actrice Lalaine) vont magasiner pour leurs premiers soutiens-gorge.

Les deux filles convainquent la mère de McGuire, Jo McGuire, de les emmener au centre commercial. L’épisode tourne autour de la mère de McGuire ne voulant pas manquer cet important moment de passage à l’âge adulte et de la façon dont les filles ont parcouru les tenants et les aboutissants (et l’embarras qui en a résulté) d’acheter un soutien-gorge pour la première fois.

Après s’être énervé contre sa mère, l’épisode se termine par McGuire et Sanchez admettant qu’ils ont besoin des conseils d’une femme plus âgée et s’excusant auprès de l’aîné McGuire pour s’être énervé contre elle.

L’épisode controversé de « Lizzie McGuire » a été presque banni de la télévision

Quand les écrivains de Lizzie McGuire a présenté le scénario sur le thème du soutien-gorge aux dirigeants de Disney, la société de médias a hésité à l’idée. Stan Rogow, qui était le producteur de Lizzie McGuire, dit qu’ils ont lancé l’idée et ont été immédiatement fermés.

« Ils [the Disney Channel executives] dit: « Oh mon Dieu, tu ne peux pas faire ça! » », se souvient Rogow dans une interview avec E! En ligne. «C’était un peu révolutionnaire à l’époque.»

Disney a toujours été très prudent à propos de tout ce qui pourrait repousser les limites et aliéner le public qui fait confiance à Disney pour fournir un divertissement sain et adapté à son âge. Et donc l’équipage de Lizzie McGuire repoussé, faisant valoir que l’achat d’un soutien-gorge était une étape importante dans la vie de nombreuses filles.

Comme le public de l’émission était principalement composé de jeunes filles, les producteurs voulaient normaliser le processus et éliminer la peur et la gêne que ressentent de nombreuses jeunes femmes lorsqu’elles ont besoin d’acheter leur premier soutien-gorge. Duff a accepté et a déclaré à Today que cet épisode spécifique était l’un des plus importants pour elle.

« Je pense vraiment que l’épisode du soutien-gorge est celui qui se démarque dans mon cerveau », a déclaré Duff à la sortie. En tant que jeune fille elle-même à l’époque, elle se souvient à quel point cela peut être effrayant de traverser ce processus. « [I remember] en disant: ‘Comment vais-je avoir ça? Je dois en parler à mes parents. Ce sera la pire chose qui soit », se souvient-elle.

Heureusement pour les fans de l’émission, le Lizzie McGuire les producteurs ont réalisé leur souhait et ont pu diffuser l’épisode, aidant à montrer à des milliers de jeunes téléspectateurs qu’il n’y a rien à être gêné par ce moment de passage à l’âge adulte.