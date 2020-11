1 étoile «  NCIS  » est passée du bref camée à la série régulière

Les fans développent souvent un faible dans leur cœur pour certains personnages des émissions de télévision. Les favoris des fans ne sont pas toujours les personnages principaux. Ils ne sont pas toujours le héros de l’histoire, et parfois ils deviennent un héros plus tard.

De gauche à droite sur la photo: David McCallum, Mark Harmon et Sean Murray. | Cliff Lipson / CBS via Getty Images

NCIS les fans adorent Jimmy Palmer, joué par Brian Dietzen. Le personnage a attiré l’attention des téléspectateurs dès son premier moment dans la série, et ils ont appris à l’aimer au cours des années qui ont suivi.

Les fans pourraient être surpris de savoir que le personnage de Dietzen n’était à l’origine censé faire qu’une seule apparition.

Qui est Brian Dietzen?

Brian Dietzen est surtout connu pour son rôle de médecin légiste Jimmy Palmer sur NCIS. Dietzen a grandi dans le Colorado et a découvert son amour pour le théâtre après avoir joué dans une pièce de Noël de deuxième année.

Il a continué à jouer dans des pièces de théâtre tout au long du lycée. Il a également été chanteur dans quelques groupes de punk rock au lycée et à l’université.

Dietzen a étudié le théâtre à l’Université du Colorado à Boulder. Il a passé deux ans à se produire avec le Colorado Shakespeare Festival et a été honoré de la bourse UROP pour ses réalisations exceptionnelles dans les arts créatifs.

L’acteur a fait sa première pause en jouant un batteur dans la série WB, Mon guide pour devenir une rock star. Malheureusement, la série n’a pas duré longtemps.

Dietzen a perfectionné ses talents de comédien avec le groupe de sketchs The Norm, qu’il a cofondé. En 2003, il a joué dans son premier film, De Justin à Kelly. Idole américaine les fans ont apprécié la comédie musicale, mais en général, le film était un flop.

Dietzen vit actuellement à Los Angeles avec sa femme Kelly et leurs deux enfants. Dans son temps libre, l’acteur fait souvent du bénévolat à l’hôpital pour enfants de Los Angeles.

Qui joue-t-il dans «NCIS»?

Dietzen a dépeint le personnage, Jimmy Palmer, sur NCIS depuis 2003. Palmer s’est à l’origine joint à l’équipe en tant qu’adjoint au médecin légiste du Dr Mallard lors de la première saison. Il est maintenant le médecin légiste en chef, prenant le poste de Ducky après sa démission en 2019.

Palmer est névrosé et plus qu’un peu maladroit socialement. Il a hâte de plaire à ses collègues mais fait souvent des erreurs maladroites. Il veut bien dire, mais ses mauvaises blagues et sa tendance à dire l’évidence peuvent devenir ennuyeuses.

Les fans aiment la nature douce de Jimmy et l’optimisme sans faille. Dietzen a fait un excellent travail avec le personnage. Les téléspectateurs ont vu Jimmy devenir plus confiant dans ses capacités au fil des ans, ce qui lui a permis de remplir les chaussures de Ducky en tant que médecin légiste en chef.

Jimmy Palmer était-il censé être un personnage principal?

Lorsque Dietzen est apparu à l’origine dans la série, il n’était pas censé être un personnage récurrent. En fait, son premier épisode de la première saison était censé être son seul épisode. Il n’était censé remplacer que Gerald Jackson. Comme ce n’était qu’un travail d’une journée, Dietzen a décidé de s’amuser en jouant à Jimmy avec des caractéristiques assez audacieuses.

À sa grande surprise, les producteurs et le reste de sa distribution l’aimaient tellement qu’il a été invité à revenir. Dietzen dit que s’il avait su qu’il auditionnait pour un rôle récurrent, il aurait probablement joué le personnage différemment. S’il n’avait pas porté la personnalité de marque de Palmer à l’écran, les fans pourraient ne pas le regarder aujourd’hui.

Palmer est rapidement devenu un favori des fans. Des dizaines de rédacteurs chantent ses louanges, le qualifiant de «héros méconnu de NCIS. » Un Redditor dit même que Palmer pourrait devenir une partie importante de la série, en disant: «Il va finir par être le prochain personnage de Gibbs à mon avis. Il devient endurci et dur tout en conservant la joie et le charme qui le rendent sympathique.

Les fans peuvent attraper Jimmy Palmer dans la saison 18 de NCIS, à partir du 17 novembre à 20h00