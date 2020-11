1 étoile de Grey’s Anatomy a presque joué le Dr House

La popularité du drame du docteur Maison n’a pas encore été dépassé. D’autres drames médicaux, tels que L’anatomie de Grey et Chicago Med, sont bien connus pour leurs délicieux drames. Cependant, la plupart de leurs conflits découlent de romances hospitalières et de relations médecin-patient difficiles. MaisonLe drame du drame a été conduit par le médecin endommagé lui-même et ses cas médicaux rares et difficiles à résoudre. Mais L’anatomie de Grey et Maison ont une chose en commun. À un moment donné, les producteurs ont considéré le même homme de premier plan, selon Elle.

Patrick Dempsey était en lice

Il y avait de nombreux acteurs potentiels pour jouer le Dr House. Patrick Dempsey était l’un d’entre eux. Quand il n’a pas été choisi, il a joué le Dr Derek Shepherd dans L’anatomie de Grey. David Cross, de Développement arrêté renommée, a jeté son chapeau dans le ring aussi. Le comédien Denis Leary a également auditionné, tout comme l’acteur vétéran Kyle MacLachlan. Chaque acteur aurait fait pour un Dr House très différent.

Le nombre d’acteurs de haut niveau qui auditionnent pour le rôle témoigne de sa convoitise. Il semble que la plupart des étoiles avaient une idée Maison serait un succès avant même que le pilote ne soit abattu. Mais un seul homme aurait pu faire du Dr House têtu, suffisant et carrément égoïste un personnage sympathique. C’est Hugh Laurie. Son audition s’est démarquée des autres, et pas seulement grâce à ses talents d’acteur.

Lorsque les producteurs cherchaient l’acteur qui jouerait le rôle du Dr House, Laurie était en Namibie pour tourner Vol du phénix. Il a fait sa propre cassette d’audition depuis la salle de bain de sa chambre d’hôtel. Apparemment, c’était le seul endroit «avec assez de lumière», selon Laurie. Malgré son audition non conventionnelle, les producteurs ont adoré Laurie, et le reste appartient à l’histoire.

Le sarcasme caractéristique du Dr House n’a peut-être pas été facile à réaliser pour Patrick Dempsey

Le Dr House était un personnage si peu aimable que Laurie ne pensait même pas qu’il était le chef de file lorsqu’il a lu le scénario. Il a supposé que le meilleur ami beaucoup plus gentil de House, le Dr Wilson, serait la star de la série. Il voulait encore apparemment jouer le docteur misanthropique assez pour faire une offre folle pour le rôle avec son étrange cassette d’audition. Et c’est une bonne chose. Il était parfait pour la comédie caustique de House. Les autres acteurs qui ont auditionné, cependant, n’ont peut-être pas été un si bon ajustement.

Dempsey, par exemple, est connu comme le cœur sur L’anatomie de Grey. Sa beauté aurait pu rendre le Dr House un peu moins crédible. Bien que Laurie soit certainement belle, son comportement débraillé et robuste en a fait un toxicomane passable. Dempsey n’aurait peut-être pas été en mesure de réussir.

Hugh Laurie était fait pour ‘House’

Dempsey n’aurait pas pu réussir un Dr House sarcastique et impoli. Mais Laurie était parfaite pour le rôle. Il avait beaucoup d’expériences de vie à tirer. Son père, Ran Laurie, était un vrai médecin. Laurie a basé son personnage en partie sur son propre père. Mais cette inspiration faisait parfois culpabiliser Laurie. Il a fini avec plus de gloire et d’argent que son père – un homme gentil et un médecin qualifié – pour son portrait d’un médecin dur et méchant. Laurie a dit qu’il se sentait mal «d’être payé plus pour devenir une fausse version de mon propre père», selon IMDb.

Bien que Laurie se soit inspirée de son père pour incarner le grand Dr. House, les scénaristes de la série se sont tournés vers un autre Britannique célèbre pour leur matériel. Le personnage de House est basé sur Sherlock Holmes. House est fondamentalement un détective médical des temps modernes – un que seule Laurie pourrait réussir.