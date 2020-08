1.5 Turbo, 182 ch et boîte de vitesses manuelle. Le Honda HR-V Sport est-il à la hauteur de son nom?

Après avoir testé le Honda HR-V avec le 1.5 i-VTEC de 130 ch sans turbo il y a quelque temps, nous avons de nouveau rencontré le B-SUV de Honda.

Cette fois, nous sommes allés voir la version Sport, dernier né de la gamme et celui qui est le plus puissant et le plus sportif, en «empruntant» le moteur 1.5 VTEC Turbo de la Civic de 182 ch.

Mais Honda a-t-il réussi cette tentative de créer une version épicée de son SUV, rendant justice à la désignation Sport qu’il porte, ou est-ce une question de marketing? Il est temps de mettre le HR-V Sport à l’épreuve pour le découvrir.

Plus discret que sportif

Il est révolu le temps où je regardais le Honda HR-V, le premier, et voyais un mélange entre un vaisseau spatial et un van Volvo – je dois admettre que ces moments me manquent.

Ne vous méprenez pas. La génération actuelle du SUV japonais a un look actuel et en ligne avec le langage de conception actuel de Honda (à la fois avant et arrière), mais personnellement, je pense que la première génération a eu plus de succès dans la mission de «faire tourner les têtes» .

Cela dit, et puisqu’il s’agit d’une version sportive, le HR-V utilise un séparateur avant, avec des détails peints en noir piano sur les pare-chocs, avec un double orifice d’échappement, avec des jantes spécifiques et abdique le chrome, le tout pour se distinguer de ses «frères».

Le résultat final, bien que discret, fonctionne et la Honda HR-V Sport finit par présenter un look légèrement plus agressif, même si, à première vue, elle peut être confondue avec l’une de ces versions plus luxueuses.

A l’intérieur, cette fine ligne entre chic et sport demeure. Avec une décoration bicolore rouge / noir, le HR-V Sport voit son intérieur renoncer à la «grisaille» souvent habituelle dans les propositions japonaises.

Avec un bon assemblage, l’intérieur du SUV Honda finit par déguiser la qualité la plus modeste de ses matériaux (les plastiques sont, presque tous, durs) grâce au mélange de couleurs bien choisi.

Même ainsi, à l’exception de la belle poignée de boîte, la vérité est que si je devais essayer de vendre cette version comme la plus luxueuse de la gamme au lieu de la plus sportive, je ne serais pas surpris, car la décoration prend également un caractère plus discret et même élégant.

De l’espace, de l’espace partout

S’il y a un domaine dans lequel le Honda HR-V Sport se démarque (comme tous les HR-V), c’est dans l’offre d’espace. Fabriqué sur la base de la plate-forme modulaire et spacieuse Jazz, le HR-V est l’un des modèles les plus spacieux du segment, offrant des dimensions d’habitabilité qui peuvent embarrasser les modèles du segment ci-dessus et qui vous permettent de transporter quatre adultes dans le confort.

Le compartiment à bagages de 448 litres a plus que suffisamment d’espace pour les obligations familiales et les «sièges magiques», comme l’appelle Honda, sont un doit lors du transport d’objets volumineux.

Ergonomie avec une marge de progression

Si l’habitabilité du HR-V Sport mérite des éloges, il n’en est pas de même de l’ergonomie. Les commandes physiques du climatiseur ont été remplacées par des commandes tactiles et si cette solution fonctionne même esthétiquement, son utilisation laisse à désirer.

Naviguer dans les menus de l’ordinateur de bord simple mais complet (sur le tableau de bord), qui est un petit écran dont les graphiques ressemblent aux montres Casio des années 90, nécessite également une certaine familiarité et le système de infodivertissement car il demande déjà une réforme.

Les graphismes sont démodés, l’écran est relativement petit et sa sensibilité tactile pourrait être meilleure, nécessitant une période d’accoutumance plus longue, à la traîne par rapport aux systèmes proposés dans des modèles comme le Renault Captur, le Volkswagen T-Cross ou encore la Peugeot 2008.

© Thom V. Esveld / Raison automobile Voyez-vous les commandes de climatisation là-bas? Bien que esthétiquement attrayants, ils prennent un certain temps pour s’habituer à les utiliser sans avoir à détourner le regard de la route.

Conduire le Honda HR-V Sport

Bien sûr, ce qui compte le plus dans un modèle aux intentions sportives, ce sont ses performances et ses capacités dynamiques et dans ce chapitre, répondant à la question qui donne le ton à notre test, le HR-V Sport porte bien son nom. Cela est dû, dans une large mesure, à l’ensemble moteur / boîte qui permet au modèle Honda non seulement de se déplacer avec une facilité agréable, mais aussi de s’adapter aux styles de conduite les plus divers.

Progressif et utile, ce moteur ne cache pas le 182 ch et 240 Nm de couple maximal juste après 1900 tr / min. Pour vous aider a une boîte avec des liens courts qb et l’une des meilleures sensations du marché (en termes de transmissions de Ford ou Mazda).

© Thom V. Esveld / Raison automobile Le positionnement plus haut de la poignée de la boîte de vitesses rend son utilisation encore plus agréable.

Mais il y a plus. En dépit d’être un moteur turbo, il aime tourner, monter facilement et essayer de nous conduire à la Dominic Toretto.

Mieux encore, même lorsque vous roulez plus vite, la consommation de carburant n’augmente pas beaucoup, laissant un très raisonnable 7-7,5 l / 100 km. Lorsque l’on calme le rythme et que l’on active le mode «ECO» (qui en raison de ses caractéristiques ne doit être utilisé que lorsque l’on veut économiser, tel est le souffle qui prend le HR-V Sport) les moyennes chutent à près de 6,5 l / 100 km, pouvant descendre sur autoroute pour des valeurs aussi basses que 5,9 l / 100 km.

Enfin, en ce qui concerne la dynamique. le réglage de la suspension spécifique de cette version se fait sentir, le petit SUV de Honda s’avérant bien comporté et parvenant non seulement à maintenir de bons niveaux d’adhérence en courbe mais aussi à contenir, et bien, l’inclinaison latérale.

Non, le HR-V Sport ne présente pas les niveaux d’interactivité et de plaisir offerts par la Civic, mais c’est à la hauteur de propositions comme le Renault Captur ou le Volkswagen T-Cross dans le chapitre dynamique, parvenant à maintenir un niveau de confort appréciable, ce qui le rend un bon compagnon pour les longs voyages.

Est-ce la bonne voiture pour moi?

La Honda HR-V Sport me rappelle ces plats épicés intermédiaires dans les restaurants de cuisine indienne. Loin de la spectaculaire et des émotions associées à la Type R (l’équivalent des plats les plus épicés et fidèles à la cuisine traditionnelle de ce sous-continent), le HR-V Sport est une solution de compromis pour ceux qui veulent un SUV rapide, avec un bon et agréable moteur, mais vous ne voulez pas donner autant de vues que vous le feriez avec un modèle plus moderne hardcore.

© Thom V. Esveld / Raison automobile

Cela dit, la Honda HR-V Sport est une proposition particulière dans le segment. C’est que si certains de ses concurrents recourent à un look voyant et agressif et aux fameux logos disant «tout GT» mais restent ensuite fidèles à un moteur modeste, le HR-V Sport fait le contraire.

Garde le look quelque peu discret, les qualités rationnelles comme espace de vie et ajoute un moteur qui vous donne le plaisir d’explorer, s’imposant presque comme un «loup en mouton» et comme une option à prendre en compte pour ceux qui recherchent un SUV “Précipité”.

