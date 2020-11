(★ BREAKING) Kang Daniel et Jihyo de TWICE ont rompu

Kang Daniel et DEUX FOISde Jihyo ne sortent plus ensemble, ayant rompu en raison de leurs horaires.

Selon un rapport exclusif de Envoi, Kang Daniel et Jihyo ont décidé de mettre fin à leur relation après 1 an et 3 mois de rencontres publiques. La raison en est qu’ils étaient simplement trop occupés pour continuer à se voir.

Comme Kang Daniel et Jihyo sont tous deux des idoles, ils ont pu se rencontrer de moins en moins souvent car ils devenaient occupés avec leurs préparatifs de retour et se séparaient naturellement.

Les deux idoles ont toutes deux leurs objectifs clairs. Comme ils étaient concentrés sur le travail sur leurs albums, ils se rencontraient moins. Il semble qu’ils pensaient tous les deux que le travail était plus important à l’heure actuelle. – Insider

Il a été révélé que Kang Daniel et Jihyo se fréquentaient en août 2019, les deux agences confirmant la nouvelle peu de temps après. Après avoir vérifié auprès de leur artiste, les deux Divertissement JYP et Divertissement KONNECT ont répondu au rapport, confirmant leur rupture.

Après vérification auprès de l’artiste, il est vrai qu’ils se sont récemment séparés. – JYP Entertainment et KONNECT Entertainment